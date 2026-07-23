Spot altın, önceki seansta 7 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 4.165,87 dolara tırmanmasının ardından TSİ 07.18 itibarıyla ons başına 4.125,01 dolardan işlem görerek sınırlı bir değişim kaydetti.

ABD’de ağustos teslimatlı altın vadeli kontratları ise %0,4 oranında değer kaybederek 4.134,60 dolara geriledi.

Ons altındaki düşüşle birlikte gram altın da düşüşe geçti. TSİ 07.18 itibarıyla gram altın 6 bin 264 lirada hareketleniyor.

PETROLÜN YÜKSELİŞİ ENFLASYON BASKISINI ARTIRIYOR

IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi piyasaya dair değerlendirmesinde, "Petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi enflasyon baskısını ve Fed'in faiz artırımı beklentilerini tırmandırıyor. Doların zayıflaması altın tarafındaki olumlu havayı desteklese de bu durum altın fiyatlarındaki yukarı yönlü potansiyeli sınırlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatması ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef almasıyla petrol fiyatları son altı haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. ABD dolarının %0,1 oranında zayıflaması ise dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimi sahipleri için daha erişilebilir kıldı.

Öte yandan, faiz kararlarına duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil getirileri 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselen petrol fiyatları, enerji arzında yaşanabilecek yeni aksamaların enflasyonu yeniden körükleyebileceği ve Fed'in faiz artırma ihtimalini artırabileceği kaygılarını tetikledi.

PİYASALARDA FED VE ECB BEKLENTİLERİ

Gözler önümüzdeki hafta toplanacak olan Fed'e çevrilmiş durumda. Merkez Bankasının faiz oranlarını sabit tutması genel olarak beklenirken, vadeli işlem piyasaları yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımının yapılacağını fiyatlıyor.

CME FedWatch göstergesine göre piyasa aktörleri, eylül ayında bir faiz artırımı yapılma olasılığını %77 olarak değerlendiriyor. Yüksek faiz oranları, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar gözündeki cazibesini baskılama eğilimi taşıyor.

Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayındaki olası bir faiz artırımı için kapıyı açık tutacağı tahmin ediliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERE SON DURUM

Değerli metal piyasasının genelinde ise sınırlı bir yükseliş grafiği öne çıkıyor.

Spot Gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 59,90 dolar, platin yüzde 0,7 kazançla 1.656,24 dolar, paladyum ise yüzde 0,8 değer kazancıyla 1.301,25 dolarda bulunuyor.