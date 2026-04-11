Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, kısa vadeli baskılara rağmen rotasını yeniden yukarı kırdı. Şubat ayından bu yana %10’luk bir geri çekilme yaşayan ons altın için analistler, bu düşüşün bir "alım fırsatı" olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle merkez bankalarının alım iştahı ve faiz indirimi beklentileri, sarı metalin elini güçlendiriyor.

5 BİN 500 DOLAR SONRASI KRİTİK EŞİK

Şubat ayında zirveyi zorlayan gerilim süreciyle birlikte 5.500 dolar seviyelerini test eden ons altın, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen doların etkisiyle bir miktar ivme kaybetti. Yatırımcıların nakit pozisyonlara geçmesiyle yaşanan geri çekilme, piyasa uzmanları tarafından "geçici bir düzeltme" olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, makroekonomik dengelerin altın lehine değişmeye başladığını vurguluyor.

MERKEZ BANKALARINDAN DEV ALIM HAZIRLIĞI

Altın fiyatlarını ayakta tutan en büyük güçlerden biri olan merkez bankaları, 2026 yılı için stratejilerini belirledi. Uluslararası finans raporlarına göre, küresel merkez bankalarının altın talebinin önümüzdeki yıl 850 ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu güçlü talep, fiyatlardaki olası düşüşleri sınırlayan en büyük bariyer olarak görülüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ ALTINI TETİKLEYECEK Mİ?

Küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin hassas bir noktaya gelmesi, gözleri merkez bankalarına çevirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde toplamda 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın yatırımcısını heyecanlandırıyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte maliyeti azalan altının, yatırımcı portföylerinde yeniden ağırlık kazanması bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE DOLARIN GELECEĞİ

Piyasalarda kısa vadeli en büyük risk unsuru olarak Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’daki enerji hatları gösteriliyor. Ancak olası bir çatışma sürecinin uzaması, yatırımcıları "güvenli liman" arayışına iterek altına olan talebi körükleyebilir.

Öte yandan, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalarak %2,6 olarak gerçekleşmesi, dolar endeksi üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, dolar endeksinde yıl sonuna kadar %4’lük bir değer kaybı yaşanabileceğini, bu durumun ise altın fiyatlarını doğrudan yukarı taşıyacağını öngörüyor.