Altın fiyatları, yatırımcıların genişleyen Orta Doğu çatışmasını değerlendirmesi ve faiz oranlarına ilişkin ipuçları edinmek üzere önümüzdeki haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını beklemesiyle Çarşamba günü teknik alımların desteğinde son iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4.141,90 dolara ulaşırken, gün içinde 7 Temmuz’dan bu yana görülmüş en yüksek seviyeyi kaydetti. TSİ 07.23 itibarıyla ise 4.129,09 dolarda hareketleniyor.

ABD'de Ağustos teslimatlı altın vadeli işlemleri ise %1,7 artarak 4.144,20 dolara çıktı.

Gram altın ise spot altındaki yükselişle birlikte 6 bin 287 liraya kadar yükseldi. Aynı saat itibarıyla ise 6 bin 263 lirada bulunuyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini yukarı çekerek faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, geçen hafta altının Haziran başından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamasına yol açmıştı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Son dönemdeki geri çekilmenin ardından yatırımcılar cazip fiyat seviyelerini değerlendirmek üzere alıma geçti. Bunun yanı sıra ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine dair umutlar da fiyat hareketlerini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin tehditlerinin ardından salı günü Suudi ham petrolünü Asya'ya taşıyan üç tanker Kızıldeniz'de rotasını değiştirdi. Genişleyen Orta Doğu çatışması, dünyanın en kritik iki enerji geçiş noktasındaki kargo taşımacılığını aksatmaya devam ediyor.

DİPLOMASİDE ATEŞKES ARAYIŞI

Üst düzey bir İranlı yetkili Pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Tahran'ın Haziran ayında imzalanan geçici ateşkes anlaşmasını kurtarma çabaları kapsamında arabuluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi aldığını bildirdi. İran İçişleri Bakanı İskender Momeni de arabulucu ülke Pakistan'ı ziyaret ederek İslamabad'dan çabalarını sürdürmesini istedi.

FED'İN FAİZ PATİKASI VE PİYASA ALGISI

Uluslararası bir medya tarafından düzenlenen bir ankete göre Fed'in gösterge faiz oranını 2026'nın geri kalanında sabit tutması bekleniyor. Ancak bu yıl bir faiz artırımı olasılığına ilişkin ayrı bir soruyu yanıtlayanların çoğunluğu artık bu ihtimali "yüksek" olarak nitelendiriyor. Geçen ay katılımcıların büyük kısmı söz konusu olasılığı "düşük" olarak değerlendirmekteydi.

Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Piyasadaki hareketlilik diğer değerli metallere de yansıdı:

Spot Gümüş gün içinde 10 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %1,9 değer kazanarak ons başına 59,87 dolara yükseldi.

Platin yüzde 2,4 artışla 1.667,22 dolara çıktı. Paladyum yüzde 3 primle 1.320,75 dolardan işlem gördü.