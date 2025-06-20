Haftanın son işlem gününde altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu’daki çatışma ortamına rağmen, yatırımcılar Fed’in faiz politikasına odaklanmış durumda. Spot altın, yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 3.355,49 dolara kadar çekildi. Haftalık kayıp ise yüzde 2,2 seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 düşüşle 3.371,80 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DA GERİ ÇEKİLME VAR

Uluslararası piyasada ons fiyatındaki düşüş ve doların güçlü seyri, yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Haftanın son işlem gününde gram altın, yüzde 0,3 değer kaybederek 4.278 TL civarında işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 340 TL



Çeyrek altın: 7 bin 81 TL

Yarım altın: 14 bin 162 TL

Tam altın: 28 bin 194 TL

Gremse altın: 70 bin 591 TL

ORTADOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

OANDA Asya-Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, bölgedeki belirsizliğin yatırım kararlarını etkilediğini belirtti. Wong, “Ortadoğu’da tansiyon çok yüksek. Bu da yatırımcıların net pozisyon almasını zorlaştırıyor” dedi.

FED'İN TEMKİNLİ ADIMLARI VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası'nın bu hafta faizleri sabit tutmasının ardından, yılın kalanında yalnızca iki kez 25 baz puanlık indirim öngörmesi yatırımcı beklentilerini aşağı çekti. ANZ analistleri yayımladıkları değerlendirmede, “Sabit faiz getirileri ve yeniden değer kazanan dolar, altının cazibesini zayıflatıyor” ifadelerine yer verdi.

Dolar endeksi, cuma günü itibarıyla son bir ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor. Doların bu çıkışı, altını diğer para birimleri üzerinden alanlar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken, altının yönü büyük ölçüde Fed politikaları ve doların seyrine bağlı olarak şekilleniyor. Jeopolitik riskler geçici dalgalanmalara neden olsa da, yatırımcılar için belirleyici olan hâlâ faiz ve kur beklentileri.