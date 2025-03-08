Son dönemde altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, altının fiyatını doğrudan etkiliyor.

Ayrıca jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler de yatırımcıların altına olan talebini artırıyor. Bu nedenle altın, güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor.

8 MART 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bugün itibariyle altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: 3.411,54 TL (alış) - 3.412,12 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.631,00 TL (alış) - 5.688,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.265,00 TL (alış) - 11.378,00 TL (satış)

Tam Altın: 22.190,44 TL (alış) - 22.624,66 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 22.457,00 TL (alış) - 22.660,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.909,64 dolar

Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle, piyasadaki dalgalanmalara karşı en çok ilgi gören yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimlere dikkatle odaklanırken, ilerleyen günlerde fiyatların nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.