Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Küresel ticaret savaşlarının tırmanma ihtimali ve ABD ekonomisinin resesyona gireceği yönündeki endişeler, altına olan talebi artırırken, fiyatlar da yeni rekorlar kırdı.

ABD VE KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’nin ek gümrük vergileri getirmesiyle birlikte, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlayabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu gelişme, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Öte yandan, euronun güç kazanmasıyla gerileyen dolar, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkı sağladı.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Altının ons fiyatı güne 2.946 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2.933 dolar, en yüksek 2.960 dolar seviyelerini gören ons altın, şu sıralar 2.960 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın, piyasaya 3.452 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3.452 TL, en yüksek 3.485 TL seviyelerini gören gram altın, şu an 3.484 TL’den alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN ALIM SATIM FARKI BÜYÜYOR

Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.490 TL’den alınırken, 3.531 TL’den satılıyor.

Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketini sürdürmesi beklenirken, yatırımcılar gözlerini yeni zirvelere çevirmiş durumda.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

SÖZCÜ TV ekonomi editörü Merve Ekinci, altındaki yükselişi şu sözlerle açıkladı;

*Gram altın 3 bin 476 TL'ye çıktı. Altın içerde bu yükselişini dolar/TL kurundan destek alarak değil de küresel piyasalardaki gelişmelerden alıyor. Bu da ons altının tüm zamanların seans işlem sırasında zirveyi görmesini sağladı ve altının onsu 2 bin 961 doların üzerine çıktı. Hatta 2 bin 962 dolarları da test etti.

*Altının yükseliş nedeni; ABD'nin enflasyon verisi... Beklentinin altında geldi, yüzde 2,9 beklenti vardı, yüzde 2,8 olarak açıklandı. Bugün de ABD'de üretici enflasyonu açıklandı. Onda da beklentinin altında bir açıklama geldi. Altının yükselişinde bu da etkili oldu.

*Bu yükselişin nedenlerinden biri de Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi. Öte yandan altın 'güvenli liman' olarak görülüyor.

*Rusya-Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri vardı ama Rusya'nın yaptığı son açıklaması da altına destek oldu.