Avrupa’nın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Amundi, son dönemde sert düşüş yaşayan altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini revize etti. Şirket, ons altının mevcut seviyelerinden en az yüzde 10 yükselerek 4.500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Daha önce gündeme gelen 5.000 dolarlık yıl sonu hedefinin ise gerçekleşme olasılığının azaldığı belirtiliyor.

CNBC-e’nin haberine göre, Amundi Yatırım Enstitüsü Çoklu Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, altın piyasasındaki düşüşün en sert aşamasının geride kalmış olabileceğini söyledi. Portelli, geçen hafta yaşanan satışların ardından yatırımcıların pozisyonlarını azaltmasının önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini değerlendirdi.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ SONRASI YENİ BEKLENTİ

Ons altın, geçen hafta 4.000 dolar seviyesinin altına inerek temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı varlıklarda başlayan satışların farklı piyasalara yayılması, altındaki düşüşte etkili oldu. Bazı yatırımcıların diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak amacıyla altın satması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri de düşüşü hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle ons altın, eylül ayından itibaren yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

FAİZ KARARLARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Portelli, altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek ekonomik senaryonun piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyor. Söz konusu senaryo, ekonomi resesyona girmeden enflasyonun yüksek seyretmesini ve Fed'in faizleri agresif biçimde artırmasını içeriyor.

Mevcut ekonomik koşulların, piyasalarda beklentisi oluşan faiz artışlarının ötesinde yeni adımları zorunlu kılmadığını belirten Portelli, para politikası beklentilerinin altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti. Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimalinin de piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını kaydetti.

Faiz getirisi bulunmayan altın, özellikle ABD tahvil getirilerindeki değişimlerden ve Fed'in para politikası kararlarından etkileniyor. Faizlerin yükselmesi, yatırımcılara getiri sağlayan alternatifleri daha cazip hale getirerek altına olan talebi azaltabiliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI TAKİP EDİLECEK

Amundi'nin uzun vadeli beklentilerinde ise merkez bankalarının altın alımları ve ekonomik belirsizliklere karşı korunma talebi önemini koruyor. Şirket, bu iki unsurun önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını destekleyebileceğini öngörüyor.

Piyasalarda, Dünya Altın Konseyinin açıklayacağı üçüncü çeyrek merkez bankası altın alım verilerinin yakından izlenmesi bekleniyor. ABD'de açıklanacak yeni enflasyon verileri de Fed'in 2027 yılına yönelik faiz politikası beklentilerinin şekillenmesinde etkili olacak.

Portelli, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcıların sabırlı davranması gerektiğini belirtti. Mevcut fiyat seviyelerinin, uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından altın piyasasına giriş fırsatı oluşturabileceğini dile getirdi.