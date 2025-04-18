Küresel ekonomideki belirsizlikler ve Çin'den gelen yeni yatırım hamleleri, altın piyasasında hareketliliği artırdı. Citi Research, son yayımladığı analizde altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini güncelledi. Citi’nin analizine göre, önümüzdeki üç aylık dönemde altının ons fiyatı 3.200 dolardan 3.500 dolara kadar yükselebilir.

Bu tahminin arkasında ise özellikle Çinli sigorta şirketlerinin altına yönelmesinin büyük payı olduğu belirtiliyor. Çin hükümetinin, 10 büyük sigorta şirketine toplam varlıklarının yüzde 1’ine kadar altına yatırım yapma izni vermesiyle birlikte piyasada ciddi bir talep artışı bekleniyor.

Citi, bu hamlenin piyasaya yaklaşık 255 tonluk ek altın talebi getirebileceğini öngörüyor. Bu miktar, dünya merkez bankalarının yıllık altın alımlarının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Citi Research, artan jeopolitik riskler, zayıf piyasa görünümü ve yükselen gümrük vergisi endişelerinin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirtiyor. Altın, bu süreçte güvenli liman özelliğini bir kez daha öne çıkarırken, yükselen talep de fiyatların ivme kazanmasını destekliyor.