Geçen hafta, altının ons fiyatı %2,04 oranında değer kaybederek 3.289 dolara gerilemişti. Ancak yeni haftada, ons fiyatı %0,6’lık bir artış göstererek 3.310 dolara yükseldi. Türkiye'deki piyasada ise gram altın fiyatı 4.175 TL seviyesinden işlem görmekte ve Kapalıçarşı’da alım satım fiyatları 4.165-4.215 TL arasında dalgalanıyor. Çeyrek altın ise 6.875 TL’den satılıyor. Bu yükselişin ardında, ABD’nin ticaret politikalarındaki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna gerilimi gibi jeopolitik risklerin etkisi bulunuyor.

TİCARİ TARİFELERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD’de, Başkan Trump’ın temyiz mahkemesinin kararına dayanarak 4 Haziran’dan itibaren çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini %25’ten %50’ye çıkarma kararı, altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Ayrıca, Trump’ın Çin’i gümrük ateşkesini ihlal etmekle suçlaması, küresel ticaretin belirsizliğini artırdı ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar da piyasalarda risk algısını yükseltiyor. İstanbul’da yapılması planlanan ateşkes müzakereleri öncesinde, iki ülke arasındaki çatışmalar hafta sonu şiddetlendi. Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları sonucu 40’tan fazla Rus uçağının düşürülmesi, Moskova’nın karşılık olarak füze saldırıları düzenlemesi, jeopolitik riskleri artırarak altın fiyatlarını destekledi.

UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uluslararası bankalar, altın fiyatlarının uzun vadede artışını sürdüreceğini öngörüyor. Bank of America, 2025 yılının sonuna ya da 2026 başına kadar ons altının 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti. Banka, bu yükselişin arkasında jeopolitik risklerin artması, yatırım talebindeki yükseliş ve ABD’nin mali durumunun etkili olacağı görüşünde. Citi, Standard Chartered ve Goldman Sachs gibi diğer büyük finansal kurumlar da benzer şekilde altının değer kazanacağına dair beklentilerini koruyor.

Bununla birlikte, kısa vadede altın fiyatlarının bir konsolidasyon sürecine girmesi bekleniyor. Yatırımcılar, ticaret tarifeleri ve jeopolitik risklere ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ederken, uzun vadede altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceği ifade ediliyor. Analistler, altının güvenli liman olarak değer kazanmasının devam edeceğini belirtiyor.

Yatırımcılar altına yönelirken, döviz ve faiz oranlarının yüksek seyrine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, kısa vadede kalıcı bir yükseliş için ons fiyatının 3.370 dolar seviyesini aşması gerektiğini vurgularken, uzun vadeli yatırım yapacak kişilerin ise altın gibi güvenli limanlara yönelmelerini tavsiye ediyor.

*Haberde yer alan tahminler ve yapılan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.