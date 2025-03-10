Geride bıraktığımız haftada yüzde 1,8 oranında değer kazanan ons altın, yeni haftaya 2 bin 910 dolara yakın bir seviyeyle giriş yaptı. İçeride ise gram altın fiyatı 3 bin 418 TL seviyesinden güne başlarken, Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram altının alım satım fiyatı 3 bin 445-3 bin 585 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatlarında ise az da olsa bir hareketlilik gözlemleniyor.

Tüm bunlar yaşanırken, çeyrek altın günün ilk saatlerinde 5 bin 685 TL, yarım altın 11 bin 375 TL ve tam altın 22 bin 655 TL'den işlem görmekte.

FES BAŞKANI POWELL'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD ekonomisinde ticaret savaşları ve resesyon endişelerinin etkisiyle, faiz indirimi beklentileri yeniden öne çıkmıştı. Ancak FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamalarda, ekonomik belirsizliklerin arttığını ve faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerini vurguladı. Powell’ın bu açıklamaları, piyasada FED’in gelecekteki faiz politikalarına dair belirsizliği pekiştirdi.

ABD ŞUBAT ENFLASYONU VE ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Bu hafta, ABD şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Ocak ayında yüzde 3,0 olan TÜFE'nin, şubat ayında yüzde 2,9'a gerilemesi tahmin ediliyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi gelmesi durumunda, altın fiyatları da FED’in daha "güvercin" (daha şahin olmayan) bir yaklaşım sergileyeceği yönündeki beklentilerle hareketlenebilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTIN FİYATLARI

ABD Başkanı Trump’ın bazı tarifeleri ertelemesi ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış görüşmelerinin devam etmesi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının stabil kalmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, doların güç kaybetmesi ve 104,00 seviyesinin altına gerilemesi, altın fiyatlarının belirli destek seviyelerinde tutunmasına katkı sağlıyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altındaki teknik göstergelerin kısa vadede bir momentum kaybına işaret ettiğini belirtiyor.

Turşucu'ya göre, ons altında kritik destek seviyesi 2 bin 880 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, ons altın 2 bin 966 dolar direncine doğru hareket edebilir. Ancak, 2 bin 880 doların altına bir düşüş yaşanması halinde, altının geri çekilme sürecinin hızlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Yani tüm bu gelişmeler ve ortaya çıkmış belirtiler ışığında altın fiyatları, piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve önemli ekonomik verilerin beklentisiyle yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Ancak, özellikle ABD enflasyon verisi ve FED’in faiz politikaları hakkında alacağı kararlar, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Piyasalar, bu verileri ve gelişmeleri dikkatle takip ediyor.