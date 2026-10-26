Ülkenin Shan eyaletindeki İnle Gölü'nde düzenlenen Phaung Daw Oo Pagoda Festivali, birbirinden ilginç görüntülere sahne oluyor. Kutsal Buda heykellerini taşıyan dev tekne, geleneksel yöntemlerle kürek çeken yüzlerce kişinin oluşturduğu uzun kayık konvoyuyla gölün farklı noktalarına götürülüyor.

DEV ALTIN TEKNEYİ YÜZLERCE KİŞİ ÇEKİYOR

Festivalin merkezinde, Myanmar kültüründe önemli bir yere sahip olan efsanevi Karaweik kuşu şeklinde tasarlanmış büyük bir tören teknesi bulunuyor. Altın renkli süslemelerle kaplanan yapı, göl üzerinde ilerlerken birbirine bağlanan uzun ahşap tekneler tarafından çekiliyor.

Geleneksel kıyafetler giyen yüzlerce kürekçi, dev tekneyi hareket ettirmek için aynı anda kürek çekiyor. Ancak festivalin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, katılımcıların kullandığı sıra dışı kürek çekme yöntemi.

İnle Gölü çevresinde yaşayan Intha topluluğunun üyeleri, teknelerin üzerinde tek ayaklarıyla dengede dururken diğer bacaklarını küreğe dolayarak ilerliyor. Nesillerdir sürdürülen bu yöntem sayesinde kürekçiler ellerini kullanmadan da teknelerini yönlendirebiliyor.

Uzun kayık konvoyunun ortasında ilerleyen altın renkli tekne, göl kıyısında toplanan kalabalıklar tarafından karşılanıyor. Festival süresince farklı yerleşimlere uğrayan konvoy, dini törenlerin yanı sıra geleneksel gösterilere de eşlik ediyor.

18 GÜN BOYUNCA 21 KÖYÜ DOLAŞACAK

12 Ekim'de başlayan ve 18 gün süren Phaung Daw Oo Pagoda Festivali kapsamında dört kutsal Buda heykeli, İnle Gölü çevresindeki 21 köy ve yerleşim yerine götürülüyor. Her durakta bölge halkı, heykelleri karşılamak ve dini törenlere katılmak için bir araya geliyor.

Myanmar'ın en önemli Budist festivallerinden biri olarak kabul edilen etkinlik, yalnızca dini yönüyle değil, geleneksel tekne yarışları ve kültürel gösterileriyle de dikkat çekiyor. Özellikle tek bacakla kürek çeken Intha topluluğu üyeleri, festivalin simgelerinden biri olarak görülüyor.

Son yıllarda salgın, siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler nedeniyle kesintiye uğrayan kutlamalar, bölge halkı için kültürel geleneklerin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. İnle Gölü çevresindeki yerleşimlerde yaşayan binlerce kişi, festival boyunca düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Dağlarla çevrili gölde ilerleyen altın renkli dev tekne, ona eşlik eden uzun kayık konvoyu ve tek ayak üzerinde kürek çeken yüzlerce katılımcı, festivalin en dikkat çekici görüntülerini oluşturuyor.