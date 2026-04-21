Altın fiyatları yeni günde doların güçlenmesiyle bugün kayıplar verdi. Bankacılık devi HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, altında yeniden yükseliş için 3 şartı açıkladı.

Yatırımcılar ise hafta sonu artan gerilim sonrasında ABD ile İran’ın bu hafta barış görüşmeleri için bir araya gelip gelmeyeceğini bekliyor.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Ons altın bugün sabah seansında 08.08'de 4 bin 790 dolara kadar geriledi. Ons altın Pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yukarı seyir ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle, satıcılı bir seyir sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.08'de 6 bin 910 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 992 lirada bulunuyor.

ABD doları güçlenirken, bu durum dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 3 ŞART

Altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, “Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir” diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.

Altının, petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği ve piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde likidite sağlamak için kullanıldığını belirten HSBC Stratejisti Bohn; bu sebeple doğrudan “jeopolitik korunma” aracı olarak işlev görmediğini belirtti. Bohn, uzun vadede devam edebilecek küresel jeopolitik riskler, ülkelerin artan mali açıkları ve merkez bankalarının alımlarının ise altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini öngördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.