Alman finans kuruluşu Commerzbank, değerli metal fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerinde revizyona gitti. Banka; altın, gümüş, platin ve paladyum için daha önce açıkladığı yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncellediğini duyurdu.

Yapılan revize kapsamında banka, altın için ons başına yıl sonu fiyat beklentisini 4 bin 800 dolar seviyesinden 4 bin 500 dolara indirdi.

GÜMÜŞ, PLATİN, PALADYUM... HEPSİ DÜŞECEK

Commerzbank'ın revize kararı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Banka, gümüşe ilişkin 2026 yıl sonu tahminini 80 dolardan 67 dolara düşürürken, 2027 yıl sonu beklentisini ise 90 dolardan 80 dolara çekti.

Diğer değerli metallerden platin için yıl sonu fiyat hedefi 2 bin 100 dolardan 2 bin dolara, paladyum tahmini ise bin 600 dolardan bin 500 dolara geriledi.

FED BEKLENTİSİ TAHMİNLERİ ETKİLEDİ

Banka tarafından yapılan açıklamada, fiyat tahminlerindeki aşağı yönlü güncellemenin gerekçelerine yer verildi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair beklentilerin daha şahin bir görünüm kazanmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

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