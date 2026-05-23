Kanadalı madencilik şirketi Mogotes Metals, Arjantin’in San Juan eyaletindeki Vicuña bölgesinde yürüttüğü Filo Sur projesinde önemli bir mineral keşfine imza attı. Şirket, yalnızca 108 metre derinlikte başlayan kesintisiz bir bakır, altın ve gümüş mineralizasyonu tespit etti.

Madencilik sektöründe bu derinlik oldukça yüzeye yakın kabul edilirken, düşük kazı maliyetleri sayesinde projenin ekonomik değerini artırıyor.

YÜZEYE ÇOK YAKIN BİR YERDE

Açıklanan verilere göre en dikkat çekici bölüm, 86 metre boyunca devam eden yüksek değerli mineral kuşağı oldu. Bu alanda yüzde 0,7 bakır, ton başına 0,55 gram altın ve 2,7 gram gümüş bulunduğu belirtildi.

Uzmanlara göre düşük derinlikte yüksek mineral yoğunluğuna sahip sahalar, yatırımcılar açısından çok daha cazip görülüyor çünkü işletme maliyetleri azalırken kârlılık potansiyeli yükseliyor.

FİLO DEL SOL’A YAKINLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Filo Sur sahasının, son yılların en büyük bakır keşiflerinden biri kabul edilen Filo del Sol yatağına üç kilometreden daha yakın olması sektörde heyecan yarattı.

Şirket yönetimi, iki bölgenin aynı jeolojik sistemin parçaları olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, Filo Sur’un gelecekte çok daha büyük bir rezerv alanına dönüşebileceği beklentisini güçlendiriyor.

DEV ŞİRKETLER BÖLGEYE MİLYARLAR AKITIYOR

Bölgedeki potansiyel yalnızca Mogotes Metals’in ilgisini çekmiş değil. Avustralyalı BHP ile Kanadalı Lundin Mining ortaklığında kurulan Vicuña Corp., bölgede üretim için yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı.

Şirketin hedefi, Josemaría ve Filo del Sol projelerini geliştirerek 2030 yılına kadar üretime başlamak.

BAKIR, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN MERKEZİNDE

Elektrikli otomobiller, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji şebekeleri için kritik öneme sahip olan bakır, küresel enerji dönüşümünün en stratejik metalleri arasında gösteriliyor.

International Energy Agency verilerine göre dünya genelindeki bakır talebinin 2040 yılına kadar iki katına çıkabileceği öngörülüyor. Bu nedenle Filo Sur gibi projeler, uluslararası yatırımcıların radarına girdi.

YENİ SONDAJ SONUÇLARI İNCELENECEK

Mogotes Metals şu anda bölgede dört ayrı sondaj ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Luz del Sol ve Meseta bölgelerinden gelecek yeni sonuçları kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

CEO Allen Sabet ise mevcut bulguların yalnızca başlangıç olduğunu ve arazinin büyük bölümünün henüz detaylı şekilde incelenmediğini ifade etti.