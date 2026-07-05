Küresel piyasalarda ABD doları, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verilerinin baskısıyla geçtiğimiz hafta değer kaybetti. Piyasalar, Fed’in gelecekteki adımlarına dair ipuçları sunacak yeni kritik verileri beklerken; emtia tarafında ons altın ve ons gümüş fiyatları kayıplarını toparlama çabalarını sürdürüyor. Peki altın, gümüş ve doları neler bekliyor? İşte detaylar...

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA ÇABASI

Ons altın, 1 Temmuz itibarıyla yaşadığı kayıpları telafi etmek adına yükselişe geçerek 4 bin 196 dolar seviyesine ulaştı ve yatırımcısına nefes aldırdı. Benzer şekilde, ons gümüş de kayıplarını toparlama hedefiyle 62,97 dolar seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ İKİ HAFTALIK YÜKSELİŞİN ARDINDAN GERİLEDİ

ABD Dolar Endeksi (DXY), iki hafta üst üste kaydettiği yükseliş trendinin ardından bu hafta yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Beklentileri karşılayamayan istihdam verileri ve dolar/yen (USD/JPY) paritesinde gözlenen sert geri çekilme, doların küresel ölçekte değer kaybetmesinde belirleyici rol oynadı.

FED ENFLASYON HEDEFİNDEN TAVİZ VERMİYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarının bankanın en önemli önceliği olmaya devam ettiğini vurguladı. Enflasyonun son dönemde bir miktar gerileme kaydetmesine karşın hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde bulunduğunu ifade eden Warsh, gerektiği takdirde sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajını verdi.

ABD ekonomisinin güçlü iş gücü piyasası ve üretim kapasitesi ile direncini koruduğunu belirten Warsh, yapay zekâ yatırımlarının henüz gelişiminin ilk aşamalarında olduğunu ve bu teknolojinin uzun vadede enflasyonu artırıp artırmayacağını değerlendirmek için henüz erken olduğunu ekledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'de mayıs ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 4,2 seviyesine yükselirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri de fiyat baskılarının beklenenden daha kalıcı olduğuna işaret etti. Uzmanlar, enflasyondaki bu direncin Fed'in faiz indirim sürecini geciktirebileceğini öngörüyor.

İRAN ANLAŞMASI VE ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİNİN PİYASALARA ETKİSİ

ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik ilerleme, petrol fiyatlarını düşürerek jeopolitik risk priminin önemli bir bölümünü sildi. Ancak ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin tedarik zincirleri üzerindeki gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, haziran ayı tarım dışı istihdam verisi yalnızca 57 bin kişilik artışla beklentilerin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye gerilese de istihdam piyasasındaki bu yavaşlama dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, dolar/yen paritesinde Japon yetkililerin olası müdahale beklentisinin de doların değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FOMC TUTANAKLARINDA

Yeni haftada yatırımcılar, Fed'in haziran ayı toplantısına ait FOMC tutanaklarını ve ABD ekonomisinin seyrine ışık tutacak ISM Hizmet PMI verisini yakından takip edecek. Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar da piyasaların odağında yer alacak.

VERİLERİN VE YAŞANANLARIN ALTIN, GÜMÜŞ VE DOLARA ETKİLERİ

Zayıf gelen tarım dışı istihdam verisi ve dolar/yen paritesindeki sert geri çekilme, dolar üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı oluşturarak küresel piyasalarda değer kaybetmesine yol açtı.

Buna karşın, ABD enflasyonunun yüzde 4,2 ile beklentilerin üzerinde kalması ve Fed'in faizleri uzun süre mevcut seviyelerde tutma olasılığı, doların küresel piyasalarda yeniden güçlü destek bulmasını sağladı.

Yüksek kalması beklenen ABD tahvil faizleri, faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığı bu süreçte doların en büyük kozu olarak öne çıkmaya devam ediyor. Doların yaşadığı bu dönemsel geri çekilmeler ve zayıf istihdam piyasası, emtia piyasalarına olumlu yansıyarak altın ve gümüşün üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Nitekim ons altın 4 bin 196 dolar seviyesine, ons gümüş ise 62,97 dolar seviyesine yükselerek son dönemde yaşadıkları kayıpları telafi etme çalışıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan FOMC tutanakları ve ISM Hizmet PMI verileri ise bu üç kritik varlığın gelecekteki seyri üzerinde belirleyici olabilir.

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