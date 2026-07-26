Küresel piyasalar; Ortadoğu'daki jeopolitik riskler, ABD'nin tarife gündemi ve teknoloji bilançolarıyla karışık bir haftayı geride bıraktı. Yeni haftada ise yatırımcıların odağında ABD (Fed), İngiltere (BoE) ve Japonya (BoJ) merkez bankalarının para politikası kararları yer alıyor.

Ortadoğu'da yükselen tansiyon ve çatışmaların enerji arzı güzergahlarına yayılma riski, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doları görerek haftayı %9,9 artışla 96,8 dolardan tamamladı.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Artan enerji maliyetleri, küresel enflasyon baskılarını yeniden tetikleyerek merkez bankalarına yönelik "şahin" beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarında bu hafta Fed'in faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini %66 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor.

Bununla beraber, yıl sonuna kadar bankanın iki kez faiz artışına gidebileceğine yönelik tahminler yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69'a çıktı. Fed'in atacağı adım ve verilecek olan sinyaller, altın, gümüş ve dolarda hareketlilik meydana getirebilir.

TRUMP'TAN 60 ÜLKEYE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını engelleme gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump ayrıca, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza kesen Avrupa Birliği'ne (AB) karşı da soruşturma başlatılacağını açıkladı. Bu gelişmeler Wall Street'te satış baskısı yarattı; haftalık bazda S&P 500 %0,61, Nasdaq %2,13 ve Dow Jones %0,38 geriledi.

GÖZLER DİĞER MERKEZ BANKLARINA ÇEVRİLDİ

Yeni haftada İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile Euro Bölgesi enflasyon verileri izlenecek.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararı ve Tokyo TÜFE verileri piyasaların yönünü belirleyecek.

DOLAR, ALTIN VE GÜMÜŞÜ NE BEKLİYOR?

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tırmanan petrol fiyatlarının gölgesinde gözler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel merkez bankalarının açıklayacağı kritik faiz kararlarına çevrildi.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyon baskılarını yeniden tetiklemesiyle birlikte Fed'in izleyeceği para politikası patikası; altın, gümüş ve doların yönü üzerinde doğrudan belirleyici olacak.

Olası bir faiz artırımı ya da sıkılaşma sinyallerinin güçlenmesi durumunda, ABD 10 yıllık tahvil getirileriyle birlikte dolar güç kazanırken faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşabilir.

Bankanın faizleri sabit tutması halinde ise piyasalar karar metnindeki şahin tona odaklanacak ve ABD Doları güçlü duruşunu korurken değerli metallerdeki temkinli seyir devam edecektir.

Sürpriz bir faiz indirimi veya açık bir gevşeme mesajı gelmesi senaryosunda ise küresel dolarda kan kaybı yaşanırken, güvenli liman niteliğindeki altın ve gümüşte sert yükseliş hareketleri tetiklenebilir.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasalar haftayı karışık seyirde tamamladı. Altın bir aşağı bir yukarı hareketlendi.

Ons altın, hafta içinde 4 bin 166 dolara kadar yükseldi. Ancak hafta içinde kazançlarını silerek 4 bin 21 dolara geriledi.

Gümüşte de karışık seyrin olduğu görülüyor. Ons gümüş 601,29 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunamayarak 57,05 dolara geriledi.

Dolar endeksinde de dalgalı bir seyir hakim oluyor. Dolar endeksi 100,65 puana kadar geriledi. Hafta içinde ise 101,55 puana yükseldi.

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