Küresel piyasalarda altın, gümüş ve dolarda temkinli görünüm devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı bugün 21.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararı toplantısına çevrildi. Toplantıda verilecek mesajlar, altın, gümüş ve doların kaderini belirleyecek.

Ons altın dünü 4 bin 28 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 4 bin 8 dolara kadar geriledi. Ons altın bugün sabah seansında saat 07.33'te 4 bin 26 dolarda bulunuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Altının seyri büyük ölçüde bugünkü FOMC toplantısına bağlı. Son dönemdeki düşüş eğiliminin tersine dönmesi için Fed’in daha az şahin bir söylem benimsemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Gram altında da sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Gram altın sabah seansında 07.33'te 6 bin 313 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları dün kısmi bir yükseliş yaşadıktan sonra bugün saha sakin bir sergiliyor. Gümüş bugün sabah seansında TSİ 07.33'te 57,45 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Petrol fiyatları dün 80,62 dolara kadar düşüş yaşadı. Bugün ise kazançlarını toplayarak yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol bugün TSİ 07.33'te 84,49 dolarda hareketleniyor.

Dolar endeksinde de aşağı yönlü eğilimin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün 21.00'de 101,255 puanda bulunuyor.

GÖZLER 21.00'E ÇEVRİLDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD Merkez Bankasının bugün TSİ 21:00’de gelecek faiz kararı dikkatle bekleniyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ise TSİ 21.30’da konuşacak.

CME FEDWatch anketinde bu sabah itibarıyla “faiz sabit kalır” fiyatlaması %69,5 iken, faiz artışı bekleyenlerin oranı %30,5 olarak gerçekleşiyor.

Anket sonuçları belirsizliğe işaret ederken, sarı metal de kritik karar öncesinde “bekle-gör” konumuna geçti. Bu arada ABD 2 yıllık tahvil faizinin 4.30’a yönelerek Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaşması da getirisi olmayan altın üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.