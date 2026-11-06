Altın, cuma günkü gerilemeye rağmen ağustostan bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. ABD ara seçimlerinin dolar ve tahvil getirilerini aşağı çekmesiyle destek bulan değerli metalde haftalık artışın yaklaşık yüzde 5 olması bekleniyor.

Ons altın 4 bin 064 dolara geriledi. Bazı yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki zararlarını kapatmak için altın satması, haftalık yükselişi bir ölçüde frenledi.

Gram altın da ons atındaki hareketliliğin etkiyle bir miktar geriledi. Gram altın TSİ 07.22 itibarıyla 6 bin 517 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş kritik eşiğin üstüne tutunmaya çalışıyor. Ons gümüş bugün TSİ 07.22 itibarıyla 51,41 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi hafif yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Dolar endeksi TSİ 07.22 itibarıyla 101,80 puan seviyesinde bulunuyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ ASYA'YA TAŞINDI

Perşembe günü ABD teknoloji hisselerinde başlayan düşüş, cuma günü Asya piyasalarında da sürdü. Yatırımcılar, birçok seçmenin veri merkezlerine karşı olduğunu belirtmesinin ardından, Demokratların Kongre'de ezici çoğunluk elde etmesinin yapay zeka düzenlemelerinde değişikliğe yol açacağını öngörüyor.

Hisse senetlerindeki düşüş, güvenli liman olarak ABD Hazine tahvillerine talebi artırdı. Tahvil getirileri eylül başından bu yana en düşük seviyelerine indi.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, “Hisse senetlerindeki keskin düşüşe rağmen altının gösterdiği göreceli direnç cesaret verici” dedi. Wong, altının güvenli liman cazibesinin bir kısmını kademeli olarak geri kazanıyor olabileceğini belirtti. Hisselerdeki zayıflığın sürmesi halinde altının ne kadar direnebileceğinin önemli bir sınav olacağını kaydetti.

SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER ALTINI DESTEKLEDİ

Altın fiyatları, ara seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçmişti. Yatırımcılar, göreve gelecek Demokratların enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu körükleyen İran savaşını sona erdirmeye çalışacağını öngörmüştü.

Piyasada ayrıca bölünmüş iktidar yapısının Başkan Donald Trump'ın mali gündemini frenleyeceği, ilave harcama ve borçlanmayı sınırlayacağı beklentisi bulunuyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNİ İZLEYECEK

Haftalık işsizlik başvurularının tüm tahminlerin altında kalmasının ardından yatırımcılar, ekonominin ve faiz oranlarının seyrine ilişkin yeni ipuçları için bugün açıklanacak ABD istihdam verilerini takip edecek. Gelecek hafta açıklanacak tüketici fiyat endeksi de izlenecek veriler arasında yer alıyor.

Aynı saatlerde gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 51,96 dolara yükseldi. Platin hafif yükselirken paladyum geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise neredeyse değişmedi.

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