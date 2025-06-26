Bakır fiyatları art arda yükselişini sürdürürken, Goldman Sachs ABD dışındaki arz daralmasının etkisiyle fiyatların Ağustos 2025’te ton başına yaklaşık 10.050 dolarla zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
Goldman analistleri, küresel bakır piyasası fazla vermeye devam ederken, ABD dışı piyasanın sıkılaştığını ve bölgesel kıtlık endişelerinin artırdığını belirtti.
Analistler yayınladıkları notta "Buna rağmen, Çin talebi dirençli olmaya devam ederek fiyatları destekliyor. İleriye bakıldığında, önerilen yüzde 25'lik ABD ithalat tarifesinin Eylül ayına kadar uygulanması halinde, bakır fiyatları Aralık ayına kadar ton başına 9.700 dolar civarına gerileyebilir" dedi.