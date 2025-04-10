ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırması, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, piyasalarda sert dalgalanmalar görülüyor.

ABD VERİLERİ PİYASAYA YÖN VERİYOR

Bugün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak gelmesi bekleniyor. Açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları, dolar endeksi ve altın tarafında hareketlilik oluşturabilir.

Dün aynı zamanda ABD tarafında ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları takip edildi. Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

ÇİN'E VERGİ ORANLARI YÜZDE 125 YÜKSELTİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını daha da körükledi. Buna ek olarak Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın yeni güne sert yükselişle başladı. Dünü 2 bin 969 dolar ile 3 bin 100 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 83 dolardan tamamladı. Yeni günde başlarken gece seansında 3 bin 132 dolara yükseldi. Sabah seansında 08.02'de ons altının fiyatı 3 bin 130 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki sert yükselişlerin etkisiyle, yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dünü 3 bin 608 lira ile 3 bin 787 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 761 liradan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 822 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 3 bin 822 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 3 bin 938 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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