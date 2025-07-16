Küresel piyasalardaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklandı.

Enflasyon önceki aya kıyasla kısmi yükseliş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon oranlarındaki artışa rağmen tüketici fiyatlarının düşük olduğunu söyleyerek, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi çağrısı yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüketici fiyatları düşük. Fed faizini düşürün. Şimdi!!!" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 319 dolar ile 3 bin 366 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 325 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.33'te 3 bin 338 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki kısmi yükselişin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Dünü 4 bin 288 lira ile 4 bin 352 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 289 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.33'te 4 bin 320 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 3 bin 320 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 338 liradan satılıyor. Aradaki fark 18 lira oldu. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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