Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte düşüş trendine başlayan altın, yatırımcısına son 2 haftadaki kazanımlarını kaybettirdi.

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimiyle yukarı yönlü ivmelenen altın, anlaşma yapılması sonrası geriledi.

ONS ALTIN NE KADAR?

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 artarak 3 bin 280 dolara kadar çıktı. Sabah seansının erken saatlerinde 29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gören altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 3 bin 293 dolara çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD'de ons altının yukarı yönlü ivmelenmesi sonucu Türkiye'de de yukarı yönlü hareket başladı. Bugün yurt içinde yaşanacak siyasi gelişmelerin de altının yönünü etkilemesi bekleniyor. Türkiye mayıs ayı ticaret açığı verileri ve işsizlik verileri de takip edilecek. Gram altın yeni güne yüzde 0,2 artışla 4 bin 207 seviyesinde başladı.

DOLARDAKİ DEĞER KAYBI ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Wall Street vadeli işlemlerde ABD dolarının endeksi yüzde 0,2 gerilerken Asya borsası yükselişe geçti. Doların dünya çapında zayıflaması da yatırımcıların diğer para birimlerine yönelmesine neden oldu.