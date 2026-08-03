ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarını düşürürken, altın fiyatlarını destekledi.

Doların da zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed’in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile hızlı bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda risk algısını etkilerken altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların değer kaybetmesi de altındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altınTSİ15.31'de 4 bin 49 dolarda bulunuyor. Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde 6 bin 187 liradan işlem gördü.

ABD doları, Japon yetkililerin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesinin ardından değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek fiyatları yukarı taşıdı.

TRUMP’IN İRAN MESAJI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklarken, olası bir anlaşma için bir tarih paylaşmadı.

Fakat gerilimin tırmanmasını önleyen bu açıklamaların ardından petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin bir miktar hafiflemesi de altın piyasasına destek verdi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE İSTİHDAM VERİLERİNDE

ABD-İran geriliminin etkisiyle savaşın enflasyonu artırabileceği ve merkez bankalarını faiz artırımına yöneltebileceği beklentisi altın fiyatlarında baskıyı artırdı.

Altın enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olmasından dolayı yüksek faiz ortamında cazibesi zedeleniyor.

Geçen haftaki Fed toplantısında faiz artırımı yönünde oy kullanan üç Fed yetkilisi, borçlanma maliyetlerinin artırılmaması durumunda enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.

UBS REKOR İÇİN TARİH VERDİ

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin raporunu yayımladı. Banka, altın ons fiyatının önümüzdeki dönemde kademeli bir yükseliş trendine girerek 2027 yılının ortasında rekor seviyelere ulaşacağını öngördü.

Kademeli Yükseliş Beklentisi

UBS’in yayımladığı rapora göre, altın ons fiyatının takip eden dönemlerdeki seyri şu şekilde tahmin edildi:

Eylül 2026: 4.400 Dolar

Aralık 2026: 4.600 Dolar

Mart 2027: 5.000 Dolar

Haziran 2027: 5.200 Dolar

Kısa Vadede Gerileme Riski Uyarısı

Uzun vadeli rekor beklentisine karşın banka, kısa vadeli risklere de dikkat çekti. Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ihtimalinin halen fiyatlanması nedeniyle, ons altın fiyatının kısa vadede 3 bin 850 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, değerli metalin 2026 yılı başından itibaren yaklaşık yüzde 5 değer kaybettiği ve Ocak ayında gördüğü 5 bin 500 doların üzerindeki zirve noktasından sert bir düzeltme yaşadığı hatırlatıldı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEBİLİR

Altın fiyatlarındaki olası toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan UBS, Fed’in öncelikle faizleri sabit tutmasının, ardından da 2027 yılının başlarında faiz indirim döngüsüne girmesinin yatırım talebini yeniden artırabileceğini belirtti.

Banka, bu sürecin altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini vurguladı.

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