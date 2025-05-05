Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kayıplarını sonrasında yükselişe geçti. Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor. Ons altın, geçen hafta yüzde 2,4 düştükten sonra ons başına 3.260 doların üzerine tırmandı.

TRUMP VE POWELL BELİRSİZLİĞİ

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell üzerindeki baskıyı arttırdı ve geçen hafta gelen beklentilerin üstünde gelen güçlü istihdam verilerinin faiz oranlarını düşürmemek için hiçbir neden olmadığı söyledi.

Sene başından bu yana peş peşe rekor tazeleyen altın fiyatları yüzde 25 yükselerek Nisan ayında ons başına 3.502 doları görerek rekor kırdı. Fakat altın fiyatları düzeltme yaparak 2 hafta boyunca bir miktar geriledi. Altındaki bu yükselişin perde arkasında Trump’ın oldukça sarsıcı ticaret ve jeopolitik politikaları nedeniyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi yer alıyor.

ALTINDA SON DURUM

Haftanın son işlem gününü 3 bin 221 ile 3 bin 270 dolar aralığında geçiren ons altın, haftayı 3 bin 240 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında 08.06'da 3 bin 257 dolarda yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle gram altın da yükselişlerin olduğu görülüyor. Cuma gününü 3 bin 391 lira ile 4 bin 58 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 18 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 42 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 42 lira olan gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 130 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....