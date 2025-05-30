Piyasalardaki belirsizlik para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Trump hükümetinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararını temyize götürmesinin ardından federal temyiz mahkemesi, hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendirdi. ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Aynı zamanda dün Trump ile Fed Başkanı Powell bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Trump, Fed Başkanı'na faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığını söyledi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında sert kayıplar yaşanıyor. Dünü 3 bin 244 dolar ile 3 bin 331 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 317 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.12'de 3 bin 293 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki kayıpların etkisiyle aşağı yönlü yaşanıyor. Dünü 4 bin 78 lira ile 4 bin 188 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 170 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 152 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLRI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 170 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 180 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...