Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artışına gitmesinin ardından kaydettiği düşüşü haftanın son günlerinde telafi etti. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme ve Amerikan dolarının değer kaybetmesi, faiz baskısı altındaki değerli metale destek sağladı.

Haftalık kapanışta spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.379,59 dolara yükselirken, altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 primle 4.417,84 dolar seviyesine ulaştı. Haftalık bazda spot altın yüzde 0,8, vadeli kontratlar ise yüzde 0,2 kazanç elde etti.

FED KARARI VE YÜKSELEN TAHVİL FAİZLETİ PİYASAYI BASKILADI

Haftanın ana gündem maddesini oluşturan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekildi.

Karar öncesinde ekonomik veriler ve tahvil satışlarının etkisiyle piyasadaki faiz artışı beklentisi yüzde 90 seviyesindeydi.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları ve güncellenen projeksiyonlar, faiz getirisi olmayan altın üzerinde satış baskısını artırarak ons fiyatını çarşamba günü altı haftanın en düşük seviyesine geriletti. Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizi 5,5 baz puan artışla yüzde 5,002’ye çıkarak son 19 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FAİZ ÖNGÖRÜLERİ

Fed’in adımına rağmen enerji kaynaklı enflasyon endişeleri devam ediyor. Merkez bankasının güncel projeksiyonları, takip edilen enflasyon göstergelerinin uzun vadeli yüzde 2 hedefine dönüşünün 2029 yılına kadar sarkabileceğini gösterdi.

Analizlerde aralık ayında bir faiz artırımı daha beklendiği, 18 Fed yetkilisinden 8’inin ise 2027 yılında ilave artışların gerekebileceğini öngördüğü aktarıldı.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİ ÇEKİLME ALTINA ALAN AÇTI

Hafta başında Orta Doğu'da Suudi Arabistan’a ait Doğu-Batı Boru Hattı’nın saldırılar nedeniyle zarar görmesi petrol fiyatlarını yükseltmişti.

Ancak boru hattı kapasitesinin kısmen yeniden devreye alınması, Riyad yönetiminin Asyalı rafinerilere ek petrol sunması ve ABD-İran diplomatik temaslarına dair beklentiler arz endişelerini hafifletti. Petrol fiyatlarındaki düşüş, altın üzerindeki baskıyı azaltan temel faktörlerden biri oldu.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalardaki toparlanmaya paralel olarak serbest piyasada yurt içi altın fiyatlarında da yükseliş gözlendi. Kapanış verilerine göre yurt içinde işlem gören altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Gram Altın: 6.865,89 TL

Çeyrek Altın: 11.215,00 TL

Yarım Altın: 22.422,00 TL

Cumhuriyet Altını: 44.700,00 TL

Tam Altın: 44.328,02 TL (%0,30 düşüşle)