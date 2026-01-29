Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Moskova’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilgili tüm kurumlarla mutabakata varıldığını ve kararın hızla Başkanlık İdaresi’ne gönderilmesini beklediklerini belirtti.

REZERVLERDE DEVRİM

Rusya, bir yandan vatandaşların altın ihracatını kısıtlarken, diğer yandan devlet rezervlerini tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Kasım 2025 verilerine göre, Rusya’nın altın rezervleri tarihinde ilk kez 300 milyar dolar barajını aştı.

Stratejik Pay: Rusya'nın toplam uluslararası rezervleri içinde altının payı %42,3’e yükselerek rekor kırdı.

Borsa Hareketliliği: Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal işlem hacmi, 2025 yılında bir önceki yıla göre üç kat artarak 3 trilyon rubleye (yaklaşık 38 milyar dolar) ulaştı.

NEDEN KISITLAMA GETİRİLİYOR?

Uzmanlara göre, yaptırımlar nedeniyle rubledeki dalgalanmalardan kaçan Rus vatandaşlarının birikimlerini altına yatırması ve bu altını yurt dışına çıkarması, Moskova yönetimi tarafından "sermaye kaçışı" ve "stratejik hammadde kaybı" olarak değerlendiriliyor. 100 gramlık sınırla, küçük yatırımcıların korunması ancak büyük miktarlı kayıt dışı altın çıkışının engellenmesi hedefleniyor.