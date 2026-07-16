Altın fiyatları, Perşembe günü Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların yatışma belirtisi göstermemesi, küresel enflasyondaki düşüşe dair son dönemdeki iyimserliği zayıflatması ve tırmanan petrol fiyatlarının yeni faiz artışlarına yol açabileceği kaygılarını artırmasıyla düşüş kaydetti.

TSİ 07.55 itibarıyla ons spot altın yüzde 0,6 kayıpla 4.034,42 dolara gerilerken, ABD’de Ağustos teslimatlı altın vadeli kontratları yüzde 0,3 düşüşle 4.039,90 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde gram altın da ons altındaki düşüşle düşüşe geçti. Serbest piyasada gram altın aynı saat itibarıyla 6.101 lirada bulunuyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON KORKUSUNU TETİKLİYOR

IndusInd Securities kıdemli araştırma analisti Jigar Trivedi, piyasadaki gidişatı değerlendirirken, "Orta Doğu'da tırmanan saldırıların bu hafta petrol fiyatlarını sert şekilde yukarı çekmeye devam etmesi ve enflasyon endişelerini canlı tutması nedeniyle altın geriliyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmasının ardından ülkenin kıyı savunma sistemlerine ve füze sahalarına iki dalga halinde saldırı düzenlemesiyle petrol fiyatları üst üste dördüncü seansta da kazançlarını genişletti. İran ise ABD ile "varoluşsal bir savaş" içinde olduğunu belirterek komşu ülkelerdeki ABD askeri üslerini hedef alarak karşılık verdi.

Geçtiğimiz ay sağlanan geçici barış mutabakatının fiilen çöktüğüne dikkat çeken Trivedi, "Haziran ayı enflasyon rakamları, ABD-İran çatışmasındaki bu son tırmanmanın etkilerini henüz yansıtmıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

FED'İN ARTIRIM İHTİMALİ HALA MASADA

ABD’de tüketici ve üretici enflasyonu, enerji ürünlerinin maliyetindeki gerilemenin etkisiyle Haziran ayında yavaşlayarak, Orta Doğu’daki son gerilim öncesinde enflasyonun hız kestiğine dair işaretleri güçlendirmişti. Ancak bu yavaşlama, finans piyasalarını ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği konusunda ikna etmeye yetmedi.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa aktörleri, Fed’in Aralık ayında faiz artırma olasılığını hâlâ yaklaşık %73 seviyesinde fiyatlıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun kısa süre içinde yavaşlamaya başlamaması halinde "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirtti. Fed Başkanı Kevin Warsh ise herhangi bir yönteme işaret etmeksizin enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yineledi. Yatırımcılar şimdi, günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapması beklenen Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın açıklamalarına odaklanmış durumda.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Piyasalardaki diğer değerli metallerde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Spot gümüş %1,1 düşüşle ons başına 57,14 dolara gerilerken; platin %0,6 kayıpla 1.664 dolara, paladyum ise %0,3 düşüşle 1.309,86 dolara indi.