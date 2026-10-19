HSBC Asset Management, haftalık piyasa raporunda altının son dönemde hisse senetlerindeki düşüşlere karşı yeterli koruma sağlayamadığına dikkat çekti. Kurum, uluslararası piyasalar, emtialar, reel varlıklar ve hedge fonlarıyla portföy çeşitlendirmesinin önemini vurguladı.

Yılın başlarında ons başına 5 bin doların üzerine çıkan altına yönelik talebin jeopolitik ayrışma ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimiyle desteklendiği belirtildi. Ancak bu talebe rağmen altının yakın dönemde hisselerdeki kayıplara karşı koruma işlevinin yetersiz kaldığı kaydedildi.

YÜKSEK FAİZLER HİSSE DEĞERLEMELERİNİ BASKILAYABİLİR

HSBC, küresel ekonomideki belirsizliklerin faizleri uzun süre yüksek tutabileceğini bildirdi. Rapora göre yüksek faiz ortamı, nakit ve sabit getirili varlıkların getiri potansiyelini artırırken hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabilir.

G7 ülkelerinin tahvillerinin yüksek getiri sunduğuna işaret eden kurum, olası bir resesyonun bu tahvillerin fiyatlarını yükseltebileceğini değerlendirdi. Fed'in ileriye dönük yönlendirmesinden uzaklaşmasının da piyasalardaki oynaklığı ve risk primlerini artırabileceği belirtildi.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA YARI İLETKEN ETKİSİ

Raporda, değerlemeler ve risk primlerinin uluslararası ve gelişmekte olan piyasalara yönelimi desteklediği ifade edildi. Gelişmekte olan piyasa hisselerindeki yükselişin özellikle Güney Kore ve Tayvan'daki yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığına dikkat çekildi. Sınır piyasalarının da yatırım seçenekleri arasında değerlendirilmesi önerildi.

Enflasyonun kalıcı hale gelmesi ile dezenflasyon ihtimalinin aynı anda varlığını koruduğunu belirten HSBC, portföy çeşitlendirmesinde emtialar, reel varlıklar ve hedge fonlarının alternatif oluşturabileceğini kaydetti.

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