Matriks Haber'in derlemesine göre, 21 Ağustos-22 Eylül 2026 tarihleri arasında yayımlanan raporlarda 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun tahminleri yer aldı.

Karşılaştırılabilir tahminlerde 3 kurumun 2026 dördüncü çeyrek beklentisinin medyanı 4.450 dolar, 4 kurumun 2026 yıl sonu tahmininin medyanı ise 4.825 dolar olarak hesaplandı.

Yıl sonu beklentileri 4.360-5.000 dolar aralığında değişirken, dördüncü çeyrek tahminlerinin ortalaması 4.416,67 dolar, yıl sonu tahminlerinin ortalaması 4.752,50 dolar seviyesinde bulundu.

Kurumların daha uzun vadeli tahminlerinde ise 5.000-5.400 dolar bandı öne çıktı.

4Ç26 TAHMİNLERİ 4.150-4.650 DOLAR ARALIĞINDA

2026 dördüncü çeyrek için ING 4.150 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar, Standard Chartered 4.650 dolar tahmin etti.

Üç kurumun tahminlerinde medyan 4.450 dolar, ortalama ise 4.416,67 dolar oldu.

Standard Chartered, Fed'in son faiz artırımına rağmen altındaki satışların sınırlı kalmasının, altın ile reel faizler arasındaki geleneksel negatif ilişkinin zayıfladığını gösterdiğini belirtti. Banka, merkez bankası alımları ve dolardan uzaklaşma eğilimini destekleyici unsur olarak değerlendirirken, güçlü doları kısa vadeli ana risk olarak öne çıkardı.

World Gold Council verilerine göre, altın fiyatlarındaki yükselişin ardından ağustosta küresel altın ETF'lerine 18 milyar dolar net giriş yapıldı. Toplam varlıklar 121 ton artarak 4.189 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Morgan Stanley, 4Ç26 için 4.450 dolar tahminini korurken, 2027'de 5.000 dolar üzeri seviyelerin mümkün olduğunu ifade etti.

YIL SONU BEKLENTİLERİ 4.360-5.000 DOLAR ARASI

2026 yıl sonu için OCBC 4.360 dolar, Goldman Sachs 4.650 dolar, Amundi 5.000 dolar, Natixis 5.000 dolar tahmin etti.

Dört kurumun tahminlerinde medyan 4.825 dolar, ortalama ise 4.752,50 dolar olarak hesaplandı.

Goldman Sachs, Fed'in daha sıkı politikasının altındaki yükselişi sona erdirmekten çok yavaşlatacağını belirtti. Banka, 2026 yıl sonu adil değer tahminini 4.900 dolardan 4.650 dolara düşürdü ancak 2027 yıl sonu hedefini 5.400 dolarda korudu.

Natixis, 2026 yıl sonu hedefini 4.600 dolardan 5.000 dolara yükseltirken, Amundi de yıl sonunda 5.000 dolar seviyesini öngörüyor.

UZUN VADELİ HEDEFLERDE 5.000 DOLAR VE ÜZERİ

Kurumların orta ve uzun vadeli tahminlerinde daha yüksek seviyeler öne çıktı.

Citi, 0-3 ay için 4.800 dolar, 6-12 ay için 5.000 dolar; Deutsche Bank ise 12 ay için 5.000 dolar hedef belirledi.

Bu tahminler farklı vadeleri kapsadığı için yıl sonu medyanına dahil edilmedi.

RBC Capital Markets, 2026'nın kalan döneminde altının ağırlıklı olarak 4.500-5.000 dolar bandında kalmasını beklerken, 4.929 dolarlık 2026 ve 5.296 dolarlık 2027 yüksek senaryolarını öne çıkardı. Bu tahminler baz senaryo olmadığı için istatistiklere dahil edilmedi.

FED VE DOLAR KISA VADELİ RİSK

Kurumların eylül raporlarında, Fed'in faiz artırımları ve güçlü doların altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğu, ancak merkez bankası alımları, ETF girişleri, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik risklerin orta ve uzun vadeli görünümü desteklediği görüşü öne çıktı.

TD Securities, altının 4.367 doların altına düşmesi halinde CTA satışlarının, 4.300 doların altına inmesi durumunda ise daha güçlü sistematik satışların devreye girebileceğini belirtti.

Société Générale, yatırımcı pozisyonlanmasının yükseliş yönünde güçlendiğine dikkat çekti. UBS ise altını kısa vadeli bir işlem aracından çok portföy koruma ve çeşitlendirme aracı olarak değerlendiriyor.

MUFG, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğini, ancak yüksek enerji fiyatlarının Fed'i daha uzun süre sıkı tutarak altın yükselişini sınırlayabileceğini ifade etti.

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