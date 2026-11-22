Mardin'de kuyumcu Mehmet Peker, altın fiyatlarındaki dalgalanma karşısında kısa vadeli kazanç beklentisiyle borçlanmanın risklerine dikkat çekti. Geçen yılki hızlı yükselişin ardından kredi çekerek, otomobilini veya evini satarak altına yönelen bazı vatandaşların bugün zarar ettiğini söyledi.

Altın alım satımında finansal okuryazarlığın önemini vurgulayan Peker, günlük fiyat hareketleri yerine uzun vadeli verilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“KISA VADEDE OLMAYABİLİR”

Peker, kısa sürede kâr etme beklentisine ilişkin şu uyarıda bulundu:

“İnsanların günlük kısa vadeli veriler yerine daha uzun vadeli verileri değerlendirmesi gerekiyor. 'Üç liraya aldım, beş lira olduğunda satayım, kâr edeyim' yaklaşımı yanlıştır ve zarar ettirir. Altın dediğimiz şey güvenli limandır ama kısa vadede olmayabilir, bazen uzun vade gerektirebilir.”

Kredi çekerek altın alınmasını doğru bulmadığını belirten Peker, maaştan ayrılan tasarrufların altın alınıp kenarda tutulması yoluyla değerlendirilebileceğini söyledi.

Dünya piyasaları ve ekonomik verilerin de izlenmesi gerektiğini ifade eden Peker, altının yalnızca TL cinsinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Peker, dolar bazında fiyatların son 14–15 ayın en düşük seviyelerinde seyrettiğini, buna karşılık Çin ve Rusya gibi ülkelerin altın almayı sürdürdüğünü söyledi. Bir süre yatay seyrin ardından toparlanma beklediğini dile getirdi.

“BİZ SADECE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Mardinli Necmettin Çelik ise fiyat düşüşlerinden ancak parası olanların yararlanabildiğini savundu. Asgari ücretle çalışanların altın alacak durumda olmadığını belirten Çelik, şunları söyledi:

“Bugün asgari ücretle çalışanlar için altın almak imkansız. Ne alabilir ne satabilir. Bu durum zenginlere yaradı, parası olanlara yaradı. Bugün paran varsa alırsın, paran yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu devirde para parayı çekiyor. Biz sadece geçinmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun.”

DÜĞÜN MASRAFLARI ALTIN ALIMINI ZORLAŞTIRIYOR

Metin Arpa da altın fiyatlarının düşmesinin borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar açısından olumlu olabileceğini söyledi. Düğün masraflarının yükseldiğini anlatan Arpa, “Bir düğünün maliyeti şu an en az 3 milyon lira” dedi. Arpa, altının geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kendisinin döviz aldığını belirtti.

İlkay Öztürk ise çocuklarının öğrenci olduğunu, market ve diğer aile giderleri nedeniyle altına yatırım yapacak para kalmadığını anlattı. Altının geçen yıl üç katına kadar değer kazandığını söyleyen Öztürk, bu yükselişin ardından düşüşü normal karşıladığını ifade etti.

Mardin'de altının düğünlerde ve geleneksel takı alışverişinde önemli bir yeri olduğunu belirten Öztürk, fiyat düşüşünün borçlulara avantaj sağlayabileceğini söyledi. Öztürk, evini veya arabasını satarak altın almaya çalışanları ise doğru bulmadığını dile getirdi.