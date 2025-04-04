Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenenden daha sert şekilde duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, para piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Ekonomik belirsizlikleri daha da tetikleyen bu gelişme, ons altın fiyatlarında yükselişleri meydana getirdi Ancak dün Fitch'ten gelen açıklamalar sonrası ons altında sert düşüşler yaşandı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve borçların hızla artacağı beklentisiyle Çin'in kredi notunun düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine çekildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

ALTINDA SON DURUM

Son zamanlarda, tarifelerdeki belirsizliklerin etkisiyle yükseliş yaşayan ons altın dün 3 bin 169 dolara kadar çıkarak tarihi bir zirveyi test etti. Fakat ons altın bu seviyede kalıcılık sağlayamadı. Dün gün içinde 3 bin 55 dolara kadar çekilen ons, günü 31 bin 14 dolar seviyesinden tamamladı.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN UNSURLAR DEVAM EDİYOR

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tarifelerin açıklanmasıyla piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde gerçekleştiğini ifade etti. Eryılmaz, bu durumun, yükseliş sonrası kâr satışlarını tetiklediğini belirtti.

Eryılmaz, küresel ekonomide resesyon, stagflasyon ve olası misillemelere işaret ederek, "Ons altın 3000 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Orta ve uzun vadede 3500 dolar seviyesi masada." yorumunda bulundu.

Diğer yandan Eryılmaz, altında yükselişi destekleyen unsurların devam ettiğini belirtti. Eryılmaz belirsizliklerin altın için güçlü bir destek olduğunu söyleyerek, "Piyasalarda şu an bir resesyon fiyatlaması söz konusu. Ayrıca stagflasyon kaygıları da giderek artıyor. Üstelik ülkelerin tarifelere nasıl karşılık vereceği henüz netleşmiş değil. Bu tür belirsizlikler, altın için güçlü destek unsurları olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.