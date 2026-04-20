Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Haftaya petrol etkisiyle satıcılı seyirde başlayan piyasalar gelişmeleri yakından izliyor. Finansal analist İslam Memiş, altın ve petrole yönelik dikkat çekici yorumda bulundu.

Televizyon programına katılan İslam Memiş, altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyerek, yükselişlerin yeniden yaşanabileceğini vurguladı.

İslam Memiş, karışık ama çok stresli bir hafta beklemediklerini söyleyerek, "Küresel piyasalarda bu hafta önemli veri akışları yok takip edeceğimiz, sadece Orta Doğu'dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Malum Cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, Cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, yine haftaya düşüşlerle başladı piyasa." ifadelerini kullandı.

Memiş, "Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık." diyerek, Ancak çok derin bir satış olmasını şahsen beklemiyorum. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 96,5 dolar seviyesinde, yüzde 3,5 yükselişle haftaya başladı. Burada 97 dolar, 98 dolar direnci var, aşağıda 94 dolar destek seviyesi var. Bu bant aralığını takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

"SATIŞLAR KALICI DEĞİL"

Brent petrolün karşısındaki bütün varlıkların da satıcılı başladığını söyleyen Memiş, "Ons altın 4788 dolar seviyesinde. Ons altın tarafından da 4740 dolar destek seviyesi, buradan tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Yani bu satışlar bu hafta çok kalıcı olmayabilir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA PİYASANIN TEPKİSİ

Ekonomik veri ajandasında şu anda önemli bir açıklama yok. Sadece Amerika-İran arasındaki gerilime odaklandığımız bir hafta olacağını dile getiren Memiş, Piyasalar hızlı alışıyor. Özellikle daha önceki sert tepki hareketleri eskisi gibi yok. Piyasa buna hızlı alıştı ve artık piyasa şunu kabullendi; bu yıl manipülasyon yılı, ona göre günlük bazda pozisyon alacağız gibi bir izlenim var piyasalarda.

Bu manipülasyon piyasası, yeni normal bu, yıl sonuna kadar devam edecek. O yüzden piyasalarda kısa vadeli işlem yapanlar dar bant aralığında işlem yapmaya gayret gösteriyorlar. Ama ana trend normalleşme üzerine. Yavaş yavaş normalleşme isteği var piyasalarda. Çok derin satışlar değil de biraz daha hızlı toparlanma bekliyor. O yüzden gelebilecek olumlu haber akışları hızlı toparlanmaları beraberinde getirebilir." ifadelerini kullandı.

