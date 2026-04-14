

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizliğin devam etmesi piyasaları tepe taklak etti. Altın fiyatları yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Finans analisti İslam Memiş yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

İşte Memiş'in açıklamaları:

"Anlaşmalardan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalar da ablukaya alındı. İki ihtimal vardı. Ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı. Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık.

Petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4730 dolar seviyesinde. Teknik olarak yine 4650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

"BU SÜRECİ UZATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir kırılma içinde aşağıda 4650 dolar seviyesi var. Yine olumlu haber akışları gelirse de 4900 dolar seviyesinin üzerini zorlayan bir trend var. Buradaki belirsizlik devam ediyor. Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Mümkün olduğunca bu manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler.

Bu haftayı da böyle Orta Doğu'dan gelen haber akışlarıyla manipüle edecekler. Bu hafta da piyasalarda da bir istikrar olmadığını görmüş olacağız.

2026 YILI MANİPÜLASYON YILI"

Her ne kadar perde önünde ülke liderleri bu taraf noktasında açıklamalar yapsa da aslında perde arkasında her tarafın kendi aralarında baronları var. Yani büyük balinalar var. İşte bu arkadaki balinalar aslında kazananlar. Aslında bir noktada İran'da barış gelmesini istemeyen gruplar da var. Yani bunlar da gizli tarafta faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Her şekilde süreç devam ediyor.

Sonuç itibarıyla yatırımcıların yapacakları çok şey yok. Yani burada uzun vadeli strateji satın alacaksınız. Uzun vadeli bir planlama yapacaksınız. Ocak ayında ne söylemişsek aynısı geçerli. Yıl sonuna kadar her ay her ay bu manipülasyon piyasası devam edecek. Ama bugünleri fırsata çeviren yatırımcılar kim olacak? Yine uzun vadeli strateji olarak yine altın ve gümüş tarafındaki düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcısı yine bu yıl dövize kıyasla biraz daha performans iyi geçebilir.

"BU YIL PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ DEĞİL"

Yılın ikinci yarısında yine borsa tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor ama sonuç itibarıyla yatırımcı fiyata değil miktara odaklanacak, ekranı kapatacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yoluna devam edecek. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bu yıl paradan para kazanma dönemi değil"

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.