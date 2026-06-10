Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler yönü tayin etmeye devam ediyor. Çarşamba günü dolar endeksi ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Enflasyon kaygıları ve yüksek faiz beklentileriyle baskılanan ons altın, son 11 haftanın en dip noktasını gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Spot altın piyasasında kayıplar yüzde 2'yi aşarken , ons fiyatı TSİ 08:05 itibarıyla 4.173,59 dolara gerileyerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test etti. ABD altın vadeli işlemlerinde ise ağustos vadeli sözleşmeler yüzde 1,7 azalarak 4.213,40 dolardan işlem gördü.

Serbest piyasada gram altın 6.188 liradan işlem görürken Kapalıçarşı'da gram altın 6.304 liraya kadar düştü. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.282 lira oldu.

Doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalin diğer para birimi sahipleri için daha maliyetli hale gelmesine yol açtı. Diğer yandan petrol fiyatlarının yüzde 1 artması enflasyon endişelerini körüklerken, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini de pekiştirdi.

Brent petrolün varili 91,79 dolar seviyesinde hareketlenirken Batı Teksas ham petrolünün varili 88,66 dolardan işlem görüyor.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Tastylive Küresel Makro Strateji Sektör Başkanı Ilya Spivak, piyasalardaki son durumu değerlendirerek şunları kaydetti:

"Altın üzerindeki temel baskı unsuru; Federal Rezerv (Fed) politika beklentilerindeki değişim, tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancıdır. Tüm bu faktörlerin altın fiyatlarını aşağı çektiğini düşünüyorum."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TIRMANAN GERİLİM

Siyasi tarafta ise ABD, salı günü İran'a yönelik hava saldırıları düzenledi. Saldırı kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamasının ardından geldi. Yaşanan bu sıcak gelişme, olası bir barış anlaşmasına dair şüpheleri derinleştirirken zaten kırılgan olan ateşkesi daha da sarstı.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

CME FedWatch aracına göre, piyasa aktörleri şu anda Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan bu değerli metalin cazibesini azaltma eğilimi taşıyor.

Piyasalar, Fed'in para politikası duruşunu öngörebilmek adına bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon raporlarına kilitlendi. Bugün günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yakından takip edilecek.

"4.100 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"

Gelecek dönem beklentilerine değinen Spivak, "Eğer 4.100 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, altının önündeki direnç patikası temelden değişir ve yıl sonuna doğru bir sonraki hedef olarak 3.500 dolar seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 1,5 değer kaybederek ons başına 64,43 dolara, platin yüzde 2,8 düşüşle 1.678,10 dolara ve paladyum yüzde 0,8 azalarak 1.212,31 dolara geriledi.