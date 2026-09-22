HSBC Asset Management, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen üç temel unsura dikkat çekti. Kuruma göre değerli metalin güvenli liman özelliği, portföy çeşitlendirme aracı olması ve değer saklama işlevi, uzun vadeli yatırımcılar için altının cazibesini artırıyor.

HSBC'nin raporuna göre altının ons fiyatı 18 Eylül itibarıyla 4 bin 384 dolar seviyesindeydi. Değerli metal, son bir haftada yüzde 0,8, son bir ayda yüzde 1,1 ve son üç ayda yüzde 4,1 değer kazanırken, yıllık bazda yüzde 20,3 yükseldi.

PETROL PİYASASINDAKİ ŞOKA DİKKAT

HSBC Asset Management, petrol piyasasındaki son şokun boyutunun ve etkilerinin ne kadar süreceğinin yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Kuruma göre petrol fiyatlarındaki hareketlilik, büyüme ve enflasyon arasındaki dengeyi etkileyebilir, şirket kârlılıkları ve piyasalardaki risk iştahı üzerinde sonuçlar doğurabilir.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

HSBC, enerji ve jeopolitik kaynaklı arz şoklarının enflasyonu yukarı yönlü baskıladığını ifade etti. Ancak güçlü büyüme ve görece sağlam iş gücü piyasasının, merkez bankalarına enflasyonla mücadelede daha fazla alan açabileceğini vurguladı.

Kurum, bu ortamın enflasyonun daha uzun süre yüksek ve dalgalı kalmasına, faizlerin ise daha uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine yol açabileceğini öngörüyor.