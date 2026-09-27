Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert düzeltmenin ardından gözler yeniden yükseliş beklentilerine çevrildi. ICICI Bank, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Bankaya göre ons altın, 2026'nın kalanında 4.200-4.600 dolar aralığında hareket ederken, 2027'nin ilk yarısında 5.000 dolara kadar yükselebilir.

ALTINDA KISA VADEDE KONSOLİDASYON

ICICI Bank'a göre altın fiyatları kısa vadede güçlü bir yükselişten ziyade yüksek seviyelerde konsolidasyon yaşayacak. Banka, ABD'de yüksek reel faizler ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bu nedenle 2026'nın ikinci yarısında ons altının 4.200 ila 4.600 dolar bandında işlem görmesi bekleniyor. Banka, orta vadede ise yükseliş trendinin devam edeceği görüşünde.

EYLÜLDE SERT DÜŞÜŞ

Altın, ağustos ayında yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra eylül ayında sert bir geri çekilme yaşadı. Ons altın fiyatlarında aylık düşüş yüzde 8'e yaklaştı.

ICICI Bank, bu düşüşün arkasında ABD para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimin etkili olduğunu belirtti. Kalıcı enflasyon endişeleri, yükselen petrol fiyatları ve güçlü ABD istihdam verileri, piyasalarda daha sıkı para politikası beklentisini artırdı.

Yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan altının üzerinde baskı oluşturdu.

2027'DE 5.000 DOLAR HEDEFİ

Banka, mevcut baskıların geçici olabileceğini düşünüyor. ICICI'ye göre ons altın 2027'nin ilk yarısında 4.600-5.000 dolar aralığında seyredebilir.

Bu senaryoda ABD reel faizlerinin düşmesi ve doların zayıflaması kritik rol oynayacak. Ayrıca küresel enerji fiyatlarındaki baskıların hafiflemesiyle enflasyon endişelerinin azalması, tahvil getirilerinin gerilemesine ve altının yeniden yükselmesine zemin hazırlayabilir.

ALTIN FONLARINA BÜYÜK PARA GİRDİ

ICICI Bank'ın orta vadeli iyimserliğinin temelinde yatırımcı talebi de yer alıyor. Rapora göre altın destekli fonlara ağustos ayında 17,8 milyar dolarlık giriş yapıldı.

Üçüncü çeyrekte altın ETF'lerine talep 144,7 tona ulaşarak yatırımcıların yüksek fiyat seviyelerine rağmen altına ilgisini sürdürdüğünü gösterdi. Banka, fon talebinin güçlü kalmasının altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.

ÇİN ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Merkez bankalarının altın alımları da altın fiyatları için önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası, ağustos ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekledi.

Bu, bankanın Ekim 2023'ten bu yana yaptığı en yüksek aylık altın alımı oldu. ICICI Bank, merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesinin fiyatları orta vadede destekleyeceğini öngörüyor.

ABD BORCU ALTINI DESTEKLİYOR

Raporda altını destekleyen uzun vadeli faktörlerden biri de ABD'nin artan borçları oldu. ABD'nin bütçe açıkları ve kamu borcundaki artış, merkez bankalarını dolar cinsi rezervlerini çeşitlendirmeye yöneltiyor.

Jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik riskler de yatırımcıların altını portföy koruma aracı olarak görmesini destekliyor. ICICI Bank'a göre bu yapısal faktörler altındaki uzun vadeli yükseliş eğilimini sürdürüyor.



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