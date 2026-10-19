Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri ele aldı. Ons altının cuma günü 4200 dolara kadar yükseldiğini, ancak bu seviyelerde satış baskısıyla karşılaştığını belirten Kaya, geri çekilmede Trump’ın açıklamalarının da etkili olduğunu ifade etti.

Kaya, ons gümüşün de 58 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra gerilediğini belirterek haftalık kapanış fiyatlarını paylaştı. Gram altın haftayı 6628 TL’den, gram gümüş ise 90,58 TL’den tamamladı. Altının teknik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, ons altında 4100 dolar seviyesinin ara destek, 4000 doların ise ana destek olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Yukarı yönlü hareketlerde 4250 ve 4300 dolar seviyelerinin önem taşıdığını belirten Kaya, 4300 doların aşılması halinde yükselişin yeniden güç kazanabileceğini kaydetti. Buna karşılık 4000 dolar desteğinin kırılması durumunda daha düşük seviyelerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞTE 56 DOLAR EŞİĞİNE DİKKAT

Gümüş piyasasını da değerlendiren Kaya, 56 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu vurguladı. Gümüşte yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 60,22 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini belirten ekonomist, destek seviyesinin kaybedilmesi halinde fiyatın 50 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Gümüşün geçmişte 120 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatan Kaya, bu zirveden yaklaşık yüzde 50 oranında geri çekilme yaşandığını belirtti. Fiyatlar 100 doların üzerindeyken yatırımcıların gümüşe yoğun ilgi gösterdiğini, düşüş döneminde ise ilginin azaldığını söyledi. Kaya, orta ve uzun vadeli görünüm açısından mevcut seviyelerin önemine dikkat çekerek yatırımcıların yalnızca yükseliş dönemlerine odaklanmaması gerektiğini dile getirdi.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Altın fiyatlarının geleceğinde Çin'in alımlarının da belirleyici olabileceğini ifade eden Kaya, ülkedeki merkez bankasının fiyatlar geriledikçe altın alımlarını artırdığına dikkat çekti. Kaya, Çin'in mart ayında yaklaşık 4,5 ton, nisan ayında 8 ton, mayıs ayında 10 tona yakın, haziran ayında 15 ton ve temmuz ile ağustos aylarında yaklaşık 20'şer ton altın aldığını belirtti. Eylül ayında ise alım miktarının 23 tona ulaştığını aktardı. Bu veriler doğrultusunda Çin'in altın fiyatlarındaki geri çekilmelerde önemli bir alıcı konumunda bulunduğunu belirten Kaya, önümüzdeki dönemde alımların sürüp sürmeyeceğinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

DOLAR VE EUROYA KARŞI ALTININ PERFORMANSI

Kaya, uzun vadede altının performansını değerlendirirken dolar ve euronun enflasyon karşısındaki değer kaybına da değindi. 2000 yılından bu yana doların ABD enflasyonuna göre yüzde 47, euronun ise yüzde 44 değer kaybettiğini belirten Kaya, aynı dönemde ons altının 248 dolardan 4165 dolara yükseldiğini ifade etti. Altının bu süreçte yaklaşık yüzde 1523 oranında artış kaydettiğini belirten ekonomist, uzun vadeli fiyat hareketlerinin yatırım araçlarının satın alma gücü üzerindeki etkisini değerlendirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

3 KASIM TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Altın ve gümüşteki kritik seviyelerin yanı sıra Borsa İstanbul'daki hareketler ve Merkez Bankası'nın faiz kararı da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Kaya, Borsa İstanbul'da 11.600 puan seviyesinin önemine dikkat çekerken, küresel piyasalar açısından 3 Kasım tarihinin kritik bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Altın ve gümüş yatırımcılarının bu süreçte fiyat hareketlerini, teknik destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğine işaret etti.

Not: Haberde yer alan fiyat seviyeleri ve piyasa beklentileri, ekonomist Tuna Kaya'nın değerlendirmelerini yansıtmaktadır; kesin fiyat tahmini veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.