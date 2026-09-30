Fransız bankası Natixis, altın için üç senaryo ortaya koydu.

Banka, Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmanın seyrine bağlı olarak altın fiyatları için üç farklı senaryo öngördü.

Temel senaryoda altının yıl sonuna kadar ons başına 4.100 dolara gerilemesi beklenirken, risklerin artması durumunda fiyatların 3.500 dolara kadar düşebileceği, koşulların normalleşmesi halinde ise 5.250 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

TEMEL SENARYO: YIL SONU 4.100 DOLAR

Natixis'in temel senaryosuna göre, Fed'in aralık ayında faiz artırmayı değerlendirmesi altını 2026'nın geri kalanında baskı altında tutacak.

Banka, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 4.100 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Natixis'e göre Fed, 2027 yılında faiz oranlarını sabit tutacak. Doların etkisinin zayıflaması, yatırımcı talebinin artması ve merkez bankalarının alımlarıyla altın fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar ons başına yaklaşık 4.750 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

KÖTÜMSER SENARYO: 3.500 DOLAR

Natixis'in kıymetli metaller analisti Bernard Dahdah, kötümser senaryoda Ortadoğu'daki çatışmanın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar tırmanması halinde petrol fiyatlarının daha da artacağını, enflasyonun yüksek kalacağını ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacağını belirtti.

Dahdah, bazı ülkelerin kendi para birimlerini savunmak için rezervlerini tasfiye edebileceğini, merkez bankalarının ise altın alımlarında net satıcı haline gelebileceğini söyledi.

Banka, yüksek petrol fiyatları, devam eden enflasyon, sıkı para politikası ve resmi sektör satışlarının bir araya gelmesi durumunda altının ons başına 3.500 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

İYİMSER SENARYO: 5.250 DOLARIN ÜZERİ

Natixis'in iyimser senaryosunda ise Hürmüz Boğazı'ndaki koşulların normalleşmesiyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonun hızla gerilemesi ve Fed'in sıkılaştırmadan uzaklaşması öngörülüyor.

Banka, bu senaryoda altın fiyatının ons başına 5.250 doların üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

PETROL ALTIN İLİŞKİSİ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Natixis, son bir ayda makroekonomik ortamın altın için önemli ölçüde değiştiğini belirtti. Banka, altın ile petrol fiyatları arasındaki negatif korelasyonun yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırdığını ve bu durumun Fed'in faiz oranlarını daha da yükseltmek zorunda kalabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirten Natixis, bunun altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığını söyledi.

Dahdah, altın ile petrol arasındaki ilişkinin ABD/İsrail-İran çatışmasıyla başladığını, hazirandaki diplomatik gelişmelerle zayıfladığını ancak ağustos sonunda yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Banka, yenilenen jeopolitik gerilimler ve ABD'nin BM Genel Kurulu sonrası İran'ın son teklifini reddetmesinin petrol-altın ilişkisini güçlendirdiğini vurguladı.

TAHVİL GETİRİLERİ VE DOLAR BASKI YAPIYOR

Natixis, altın yatırımcılarının Fed'in para politikasına ilişkin beklentilere karşı daha hassas hale geldiğini belirtti. Banka, faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatlarının gerilediğini gösteren grafiklere yer verdi.

Yüksek tahvil getirileri ve güçlü doların da altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Natixis, altın ile ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi arasındaki korelasyonun ağustos sonundan bu yana yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

Banka, altın ile ABD Dolar Endeksi arasındaki ilişkinin ise bu yıl en istikrarlı ilişki olduğunu belirtti.

YATIRIMCILAR ALIYOR, AMA YETMİYOR

Natixis, altın fiyatlarının gerilemesine rağmen fiziki altın ETF'lerindeki varlıkların artmaya devam ettiğini, bunun tarihsel olarak nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Dahdah, bazı yatırımcıların düşüşlerden yararlanarak ETF'ler üzerinden altın aldığını, ancak yapısal talebin faiz oranlarına bağlı yeniden fiyatlamayı telafi edemediğini söyledi.

MERKEZ BANKALARI DA OYUNA GİREBİLİR

Natixis, merkez bankalarının altın talebinin de fiyat görünümünü değiştirebileceğini belirtti. Banka, daha önce güçlü resmi sektör alımlarının altın fiyatlarını yüksek tahvil getirilerine rağmen yukarı taşıdığını hatırlattı.

Natixis, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve doların güçlü kalması halinde merkez bankalarının altın biriktirmek yerine enflasyonla mücadele etmeye ve kendi para birimlerini desteklemeye odaklanabileceğini belirtti.