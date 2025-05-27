ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlayan küresel piyasalardaki gerilim ve belirsizlik devam ediyor. Güvenli liman olan altına yönelim Trump'ın Çin ile tarifeleri 90 gün askıya alması sonucu düşmeye başlamıştı ancak son dönemde AB ve diğer ülkelere yönelik tarife haberleriyle birlikte tekrar yükselişe geçti.

ZİRVEYE YAKIN SEYİR DEVAM EDİYOR

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatleri itibarıyla değerli metal, son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ons altının değer kazanması, yurt içindeki altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın yeniden yükseliş trendine girdi.

ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELİŞTE, GRAM DEĞER KAZANDI

Ons altın, ABD'deki borç tavanı tartışmaları ve doların zayıflamasıyla birlikte 3.326 dolar seviyesinde tutunuyor. Türkiye’de ise gram altın yeni güne yüzde 0,1 artışla 4.163 TL seviyesinden başladı. ABD ve İngiltere’deki resmi tatiller nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacmi sınırlı kaldı.

Piyasa uzmanlarına göre ons altında ilk önemli direnç 3.366 dolar seviyesinde. Bu eşiğin aşılması halinde 3.400 dolar seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 3.316 ve 3.304 dolar seviyeleri destek olarak izleniyor.

27 Mayıs Altın Fiyatları (Alış – Satış)

Çeyrek Altın: 6.813 TL – 6.895 TL

Yarım Altın: 13.628 TL – 13.790 TL

Tam Altın: 26.757,93 TL – 27.286,41 TL

Cumhuriyet Altını: 27.174 TL – 27.456 TL