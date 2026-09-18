CHP Spor Kurulu Başkanlığı'na eski Kırkpınar başpehlivanı Savaş Yıldırım'ın atandığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarda kol kola girerek Genel Merkez'e yürüyen isimlerden biriydi. DOPİNG TESTİ SONRASI ALTIN KEMERİ ELİNDEN ALINDI Savaş Yıldırım, 2002 yılında finalde Hasan Tuna ile karşılaşmıştı. Uzatmada rakibini mağlup eden Yıldırım, 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanmıştı. Müsabakanın ardından güreşçilerden alınan idrar örnekleri Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi'nde incelenmişti. Yapılan incelemede Yıldırım'ın doping testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yıldırım'ın kas güçlendirici özelliği bulunan ve doping kapsamındaki ilaçlar arasında yer alan bir ilaç kullandığı da kamuoyuna yansımıştı. Dönemin Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, doping sonucunun ardından Kırkpınar'da kazanılan altın kemerin Yıldırım'dan alınarak finalde ikinci olan Hasan Tuna'ya verilmesi gerektiğini açıklamıştı. CHP'DE BİR GÖREVLENDİRME DAHA GÜNDEM OLMUŞTU Öte yandan şantaj suçundan sabıkası bulunan, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan ve CHP'nin 2023 kurultayına ilişkin "şaibe" soruşturmasında tanık olarak ifade veren Erkan Çakır, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından "Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu" olarak görevlendirilmişti. Çakır, yeni görevine ilişkin haberin yayımlanmasının hemen ardından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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