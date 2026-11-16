Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Güçlü dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankasının (FED) yeniden sıkılaşmaya yönelebileceği beklentisi, güvenli liman olarak öne çıkan sarı metalin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Ons altın, geçen haftayı yüzde 5'e yakın düşüşle 3 bin 884 dolardan tamamlamış ve böylece haziran ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamıştı.

Yeni haftaya da zayıf bir görünümle giren değerli metal, TSİ 07.15 itibarıyla 3.872 dolarda bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın ons altındaki baskının etkisiyle sert kayıplar verdi. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.15 itibarıyla 6 bin 273 lira seviyesinde bulunuyor.

SON 13 AYIN DİBİNE YAKLAŞTI

Son üç haftanın en düşük seviyelerinin bulunduğu 3 bin 850 ile 3 bin 875 dolar destek bandına yakın hareket eden ons altında, 3 bin 853 dolar seviyesi ayrıca önem taşıyor.

Söz konusu seviye, son 13 ayın en düşük fiyatı olarak öne çıkıyor.

DOLAR VE TAHVİL YÜKSELDİ

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsurların başında doların ve tahvillerin güçlenmesi geliyor.

Dolar endeksi (DXY), yeni haftanın ilk işlemlerinde 103,44 seviyesini görerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 5,14 ile son haftaların zirvesine yakın seyrini sürdürüyor.

FED üyelerinden gelen şahin mesajlar da altın piyasasında temkinli görünümü güçlendiriyor. Özellikle enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde kalması nedeniyle ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde tutulması, piyasalarda aralık ayı beklentilerini değiştirdi.

BANKACILIK DEVİ BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ

Altın piyasasında yaşanan anlık hareketlenmeler sonrası bankacılık devi Goldman Sachs'ın fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara çekti.

Böylece Goldman, yaklaşık bir ay içinde ikinci defa tahminini aşağı yönlü güncellemiş oldu.

Goldman'ın revizyonunda, FED'in beklenenden daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği öngörüsü etkili oldu. Banka ekonomistleri, FED'in aralık ayının ardından Mart 2027'de de 25 baz puanlık bir artışa gidebileceğini değerlendiriyor.

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