Altın fiyatları, çarşamba günü yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanacak eylül toplantısı tutanaklarında faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları araması nedeniyle değer kaybetti.

Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.47'de 4 bin 158 dolar seviyesinde bulunuyor. dolara geriledi.

Gram altında da kritik seviyelerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 07.47'de 6 bin 544 lira seviyesinde bulunuyor.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına dair tutanaklar günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna açıklanacak.

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının "hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasının" beklendiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarının gerekip gerekmediğinin büyük ölçüde enflasyonu yükselten faktörlerin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu düşürmek için faizlerin daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde açıklanan zayıf veriler, ekim ayında faiz artırımı beklentilerini azalttı. Yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

Yüksek faiz ortamında, getiri sağlamayan altın yerine faiz getiren varlıklara yönelim artıyor.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan, İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) yıllık konferansına katılan delegeler, altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara yükselebileceğini tahmin etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Reuters'a verdiği özel röportajda, İran'ın savaşı sona erdirmek ve ABD'nin taleplerini karşılamak için nükleer zenginleştirme kapasitesini "anlamlı" ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yaklaşık yüzde 1 düşüşle 61,12 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 artışla 1.704,25 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara geriledi.

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