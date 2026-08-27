ABD mali dengesindeki bozulma endişeleri ile dolardaki düşüş öngörüsü birleşince, altın fiyatlarında yükseliş odaklı bir ivme yakalandı. Uluslararası piyasalarda risk iştahı şekillenirken, yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yarın yapacağı yapacağı konuşma oldu.

ALTIN BİR DÜŞTÜ BİR YÜKSELDİ

Altın fiyatları jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, bir düşüp bir yükseliyor. Dün ABD tarafında açıklanan, enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi aylık bazda yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 3,7 oldu. Verinin hafif yükselişe geçmesi, altın fiyatlarını dün kısmen düşürdü.

Ons altın dün akşam senasında kayıplar verdikten sonra gece yarısı 4 bin 630 dolar seviyesine çıktı. TSİ 08.07'de 4 bin 620 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın dün 7 bin 90 liraya kadar sert düşüş yaşadı. Ancak gece yeniden yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 08.07'de 7 bin 147 lirada bulunuyor.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, orta vadede altını destekleyen temel faktörlerin doların zayıflaması ve ABD bütçe açığına yönelik kaygılar olduğunu belirtti.

Altın fiyatları geçen hafta yüzde 5'ten fazla yükselmişti. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı, doların değer kaybı endişelerini güçlendirerek altına olan talebi artırmıştı.

"WARSH NET BİR YÖNLENDİRME YAPMAZSA BEKLENTİLER DEĞİŞMEZ"

Altın piyasalarında şimdi gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Wyoming'de düzenlenen Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasına çevrildi. Yatırımcılar, Warsh'ın mevcut ekonomik koşullar karşısında faiz politikasını nasıl şekillendireceğine dair mesajlarını yakından izleyecek.

Wong, Warsh'ın ileriye dönük para politikası konusunda net bir yönlendirme yapmaması hâlinde, piyasaların mevcut faiz beklentilerinin büyük ölçüde değişmeden kalabileceğini ifade etti.

ENFLASYON VE FAİZ ETKİSİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylülde ABD'de faiz artırımı ihtimalini yüzde 36,5, aralık ayına kadar en az bir faiz artışı ihtimalini ise yüzde 72,7 olarak fiyatlıyor.

Enflasyon verileri Fed'in işini zorlaştırmaya devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD'de yıllık enflasyon temmuz ayında beklenmedik şekilde sabit kaldı.

Enflasyon, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ederken, İran savaşı sonrası yaşanan zirveden düşüşün duraksaması merkez bankasının faiz politikasına ilişkin tartışmaları daha da karmaşık hale getirdi.

Altın, ekonomik ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak görülürken, yüksek faiz oranları faiz getirisi bulunmayan değerli metalin cazibesini azaltabiliyor.

Piyasada altının yönünü belirleyecek faktörler arasında Warsh'ın vereceği mesajların yanı sıra ABD enflasyonu, faiz beklentileri ve doların seyri bulunuyor.

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