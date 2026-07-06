Küresel piyasalarda merakla beklenen ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, altın piyasasına adeta can suyu oldu. Fed'in faiz artırım döngüsüne yönelik endişelerin hafiflemesiyle spot altın fiyatları, 4 haftadır süren değer kaybı serisine son vererek yükselişe geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYTLARI SABİTLENDİ

ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri, spot altın fiyatlarını 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye itti. Yaşanan hareketliliğin ardından spot altın 4.154,66 dolar seviyelerinde yatay bir görünüm sergiliyor.

Serbest piyasada gram altın ise sabah seansında 6.255 lirada hareketleniyor.

Diğer taraftan, Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,5 oranında prim yaparak 4.186,70 dolara ulaştı.

GÜÇLÜ DOLAR YÜKSELİŞİNİ SINIRLANDIRIYOR

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, faiz artırımı beklentilerindeki düşüşün altına güç kazandırdığına dikkat çekti. Tahvil getirilerindeki rahatlamaya değinen Waterer, doların küresel çapta güçlü duruşunu korumasının altın fiyatlarında bir tavan etkisi yarattığını ifade etti.

Dolar endeksindeki yüzde 0,1'lik hafif yükseliş, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek yükseliş hızını baskılayan ana unsur oldu.

FED'İN EYLÜL AYI BEKLENTİLERİNDE KESKİN DÖNÜŞ

Haziran ayına ilişkin istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, piyasalardaki kalıcı enflasyon ve uzun vadeli yüksek faiz baskısını kırdı. Haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan altın, böylece 4 haftalık negatif seriyi geride bıraktı.

CME FedWatch verilerine göre, istihdam raporu öncesinde yüzde 60'ın üzerinde olan Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali, kritik veri sonrasında yüzde 55 seviyesine kadar geriledi.

YATIRIMCILAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Faiz getirisi olmayan bir enstrüman olması nedeniyle düşük faiz ortamından destek bulan altın için bu hafta kritik bir viraj bulunuyor. Yatırımcıların odak noktası, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in 16-17 Haziran tarihli toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Tutanaklardan çıkacak mesajlar, ABD para politikasının geleceğine dair en somut ipuçlarını barındıracak.

J.P. MORGAN YIL SONU TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Gelişmelerin ardından ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan da altın fiyatlarına yönelik öngörülerini paylaştı. Kritik sektörlerden gelecek talebin zayıf kalabileceğini belirten banka analizinde, bu durumun yukarı yönlü hareketleri sınırlayabileceği vurgulandı. J.P. Morgan, altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolar seviyelerinde dengelenmesini bekliyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki hareketli seyir, diğer kıymetli madenler üzerinde de etkisini gösterdi. 23 Haziran sonrası en yüksek seviyesini gören spot gümüş, zirve yürüyüşünün ardından yüzde 0,6 kayıpla 62,03 dolara çekildi. Platin yüzde 0,1 düşüşle 1.636,60 dolardan, paladyum ise yüzde 0,2 azalışla 1.271,75 dolardan işlem görmeyi sürdürüyor.