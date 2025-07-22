Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.
Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.
Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu ise 63 kiloda Norveçli Kristian Storsul Borgen'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Kazakistanlı rakibi Samirkhon Ababakirov'a yenilen Ömer Faruk Dayıoğlu, gümüş madalya elde etti.