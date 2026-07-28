Almanya'nın Tangerhütte kentinde bulunan ve 16 bin metrekarelik bir alana yayılan koruma altındaki endüstri mirası tesis, belediye tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Onlarca yıldır kullanılmayan ve zamanla yıpranan dev fabrika alanı için başlangıç bedeli sembolik olarak 1 euro olarak belirlendi. Yerel yönetim, tarihi alanın geleceğe taşınması amacıyla projeyi üstlenecek yatırımcıları arıyor.

DÜNYA FUARI'NDA ALTIN MADALYALI ÜRETİM GEÇMİŞİ

1900'lü yılların başında 1.500'den fazla çalışanıyla Alman sanayi hamlesinin önemli merkezleri arasında yer alan tesis; sokak lambalarından dökme demir merdivenlere, küvetlerden pavyonlara kadar çok sayıda ürünü küresel ölçekte ihraç ediyordu.

Fabrikada 1888-1889 yıllarında üretilen 441 parçalık ve 8 ton ağırlığındaki çay pavyonu, 1889 Dünya Fuarı'nda altın madalya kazanmıştı. Üretim faaliyetleri, Doğu Almanya'nın (DDR) birleşme süreciyle birlikte 1990'lı yılların başında sona erdi.

SEMBOLİK RAKAMIN ARDINDA KAPSAMLI RESTORASYON ŞARTI VAR

Sembolik satış bedeline rağmen yapının mevcut durumu ciddi bir yenileme gerektiriyor. Çatısının büyük bölümü çöken, cephe duvarları hasar gören ve çevresi çalılarla kaplanan alan, güvenlik önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı tutuluyor.

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, alanın kentin hafızası niteliğinde olduğunu ifade ederek tesisin yaşayan bir endüstri mirasına dönüştürülebileceğini vurguladı.

Belediye, açık artırmaya katılacak adayların sembolik tekliflerinin yanı sıra, tesisin kullanımına ilişkin bir konsept ve milyonlarca euroyu bulabilecek detaylı bir restorasyon planı sunmalarını şart koşuyor.

TEKLİFLER İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL 2026

Tesisin kültürel projeler, etkinlik alanları, yaratıcı endüstriler veya modern ticari kullanımlar gibi farklı konseptlerle değerlendirilebileceği belirtiliyor. İhaleye katılmak isteyen adayların tekliflerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Yerel dernekler, uygun yatırımcının bulunması halinde bu tarihi alanın bölge için yeni bir başlangıç oluşturacağına inanıyor.