Zimbabwe merkezli Caledonia Holdings, Bilboes altın madeni projesinin geliştirilmesi için 150 milyon dolara kadar geçici banka finansmanı sağladı. 36 ay vadeli finansman, şirketin büyüme planlarını ilerletmesine ve maden projesinin inşasına yönelik çalışmalarını sürdürmesine destek olacak.

Finansman, Stanbic Bank ve CBZ Bank tarafından düzenlendi. Zimbabwe’deki sekiz yerel finans kuruluşunun katıldığı anlaşma, şirketin Bilboes projesi için hazırladığı dört aşamalı finansman planının üçüncü ayağını oluşturuyor.

Finansman 2 ayrı kredi paketinden oluşuyor

150 milyon dolara kadar ulaşan finansman paketi, iki ayrı kredi imkânını içeriyor.

İlk paket, 50 milyon dolara kadar kullanılabilecek döner kredi imkânından oluşuyor. Bu kredinin yıllık faiz oranı, SOFR olarak bilinen teminatlı gecelik finansman faiz oranının 8,1 puan üzerinde olacak.

İkinci paket ise 100 milyon dolara kadar vadeli kredi olarak düzenlendi. Bu krediye, 50 milyon dolarlık ek finansman sağlama seçeneği de eklendi. İkinci paketin faiz oranı SOFR’nin 7,9 puan üzerinde belirlendi.

Vadeli kredide ayrıca 18 aylık kullanım süresi bulunuyor. Şirket, bu dönemin ardından belirli bir süre anapara ödemesi yapmayacak ve daha sonra üç aylık ödeme planına geçecek.

Finansman planının 3 aşaması tamamlandı

Caledonia Holdings, Bilboes altın madeni için dört aşamalı bir finansman stratejisi hazırladı. Şirket, yeni banka finansmanıyla bu planın üç aşamasını tamamlamış oldu.

Daha önce altın fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı bir koruma programı uygulayan şirket, Aralık 2028’e kadar ons başına 3 bin 500 dolarlık taban fiyatı güvence altına aldı.

Caledonia ayrıca 150 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Büyütülen tahvil ihracından yaklaşık 130 milyon dolar net gelir elde edildi.

Şirket, projenin uzun vadeli finansmanı için uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmelerini de sürdürüyor.

Altın üretiminin 2028’de başlaması hedefleniyor

Bilboes altın madeni projesinde ilk saha çalışmaları başladı. Ana inşaat çalışmalarının 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, projede ilk altının Ekim 2028’de çıkarılmasını hedefliyor.

Caledonia Holdings Üst Yöneticisi Mark Learmonth, finansman planının önemli ölçüde ilerlediğini belirtti. Learmonth, altın fiyatı koruma programı, tahvil ihracı ve 150 milyon dolarlık geçici banka finansmanıyla dört aşamalı planın üç bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Şirket yönetimi, tamamlanan finansman adımlarının uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.