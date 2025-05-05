Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ortamında ve küresel risklerin arttığı süreçte güvenli limanlara talepler arttı. Güvenli limanlara artan taleple beraber ons altın sene başından bu ya yüzde 26'nın üzerinde değerlendi. ABD'li bankacılık devi altın ve gümüş öngörülerini paylaştı.

Bir ons altın satın almak için gereken gümüş ons sayısını ölçen altın-gümüş oranı, bir yıl önce yaklaşık 84,7 iken şu anda 102 civarında seyrediyor.

Banka, ülkelerin altın alımlarına dikkat çekerek, "Çin’in güneş enerjisi üretiminin arz fazlası nedeniyle yavaşlaması, yüksek resesyon riski ve merkez bankası altın alımlarının 2025’te güçlü kalmaya devam etmesiyle, altının gümüşü geride bırakmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, akışlardaki güçlü korelasyonlar ele alındığında, 2025’te altın için yenilenen talebin gümüş fiyatlarını da artırmasının muhtemel olduğunu belirtti. Ancak banka, gümüşün devam eden altın rallisini yakalamasını beklemiyor.

Spot altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 26’nın üzerinde değerlendi. Nisan ayında jeopolitik belirsizlik ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışların da etkisiyle ons altın 3.502 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gümüş fiyatları şu anda ons başına 32,4 dolardan işlem görüyor ve sene başından bu yana yüzde 12 artış kaydetti.

Goldman, yılsonuna kadar altında ons başına 3 bin 700 dolar ve 2026 ortasına kadar 4 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

Olası resesyon ihtimalinde ise ETF girişlerindeki hızlanmanın altın fiyatını yılsonuna kadar 3 bin 880 dolara çıkarabileceğinin de altını çizdi.

Ayrıca, Federal Rezerv’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin artması ya da ABD rezerv politikasındaki değişimler gibi aşırı risk senaryolarında altının 2025 yılı sonuna kadar 4 bin 500 dolara ulaşabileceğini söyledi.