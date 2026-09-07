Ünlü avukat Altın Mimir’in oğlu Emek Emre, uzun süredir birlikte olduğu Dilan Doğan ile hayatını birleştirdi. Cumartesi akşamı Flamm Bodrum’da gerçekleşen düğünde çiftin mutluluğuna yakın dostları ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri ortak oldu.

GELİNLİĞİ ÖZGÜR MASUR İMZALI

Dilan Doğan, gecede modacı Özgür Masur imzalı gelinlik giydi. Zarif gelinliğiyle davetlilerin karşısına çıkan Doğan, düğünün öne çıkan isimlerinden biri oldu.

BODRUM’DA ÜNLÜ İSİMLER BULUŞTU

Genç çiftin düğününe cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Pervin Ersoy, Serdar Gülgün, Şükran Güzeliş, Bilge Kuru, Ayşe Brav, Ayten Danışman, Özgür Masur, Esra Erdem, Öznur Yakın ve Gülben Ergen, Emek Emre ile Dilan Doğan’ı bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Davetliler, genç çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu.

ESKİ BAŞKANLAR NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Emek Emre ile Dilan Doğan’ın nikâh şahitleri Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem oldu. Ailenin yakın dostlarından oluşan şahitler, çiftin bu özel gününde yanlarında yer aldı.



Fenerbahçe Eski Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat'ın nikah şahitliğinde buluşması ilgi odağı oldu.

Çiftin temsili nikâhını ise Serdar Gülgün kıydı.

ALTIN MİMİR OĞLUNUN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kendisinin de avukat olduğu Altın Mimir, oğlunun düğününde yakın dostlarıyla bir araya geldi. Bodrum’daki davet, hukuk, moda ve cemiyet dünyasından isimleri aynı gece buluşturdu.